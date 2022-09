Met iemand uit het Belgisch voetbal bespreken we de actualiteit: Pietro Perdichizzi – Verdediger – Westerlo

In Londen vond eind augustus het WK onderwaterschaken plaats. Het principe is zo eenvoudig als de naam doet vermoeden: een magnetische spelbord en schaakstukken worden op de bodem van het zwembad geplaatst zodat er onder water kan geschaakt worden. Twee spelers in zwemkledij duiken een voor een het water in en mogen pas weer naar adem happen nadat ze een zet hebben gedaan. En jij, heb jij ook zo afgezien van de hitte deze zomer?

‘Ah, dat is het soort spelletje dat ik ook met mijn kinderen speel in het zwembad (lacht). Nee serieus, jammer genoeg kan ik niet schaken. En omdat ik deel uitmaak van de bevoorrechte mensen op deze wereld heb ik ook niet zo erg geleden onder de hitte. Mijn huis in Verlaine (in de provincie Luik, nvdr) heeft een zwembad, dat helpt. Hoewel het hier in België deze zomer warmer was dan in Turkije.’

Na de overwinning van Newcastle tegen Nottingham Forest op de eerste speeldag van de Premier League gaf de Fransman Allan Saint-Maximin in plaats van een handtekening zijn Rolex-horloge aan een fan. Geef jij ook alleen maar fooien als je goedgezind bent?

‘Dat zijn fooien aan Premier League-tarief! Wat gaan de supporters van Westerlo zeggen als ik hen volgende keer op een biertje trakteer? Ze gaan me een gierigaard vinden door kerels als Saint-Maximin. Wie geeft er nu in een bevlieging een Rolex weg? Serieus blijven, hé. ’

Een dertiger uit Roubaix ontdekte onlangs dat hij familiebanden heeft met de huidige koning van Mysore, de op een na grootste stad van Karnataka, een deelstaat van India. Die ontdekking maakt van hem meteen een prins en, vooral, er zou hem daardoor een royale erfenis te beurt vallen. Wat zou voor jou de gedroomde familieband zijn?

‘Een band met een rijk persoon zou niet slecht zijn, toch? Ik zou misschien wel een verre neef willen zijn van Allan Saint-Maximin. Dan krijg ik misschien ook een Rolex. Of nee, beter nog: de buitenechtelijke zoon van Roberto Martínez. Dan neemt hij me zeker op in zijn selectie voor het WK. Dus, Roberto, als je dit leest… (lacht).’

De laatste weken dook een fragment op uit een documentaire over Jean-Claude Van Damme uit 2010. Daarin is te zien hoe de Belgische acteur van een fles water drinkt en zich zorgen maakt over het gebrek aan waterreserves op onze planeet. Hij zegt: ‘Ik hou van water. Over twintig of dertig jaar zal er geen meer zijn.’ Wanneer had jij voor het laatst gelijk nog voor iedereen die waarheid ontdekte?

‘Jouw vragen zijn zo hard bij de haren getrokken dat je de indruk krijgt dat ze door Jean-Claude Van Damme zelf zijn opgesteld (lacht).’

In november houdt de Franse soapserie Plus Belle La Vie op te bestaan, nadat ze achttien jaar lang onafgebroken op tv te zien was. Waarmee ben jij opgehouden toen je achttien werd?

‘Ik denk dat ik toen gestopt ben met zorgeloos te zijn. En ik begon steeds meer feestjes over te slaan. Dat is trouwens de leeftijd waarop ik van Charleroi naar Club Brugge verkaste. Voor een klein jongetje als ik was het heel speciaal om bij zo’n grote club terecht te komen. Het was als een sprong in het duister, de ultieme test om te kijken waar mijn grenzen lagen.’

Volgens verschillende studies drinken Japanse jongeren minder alcohol dan hun oudere landgenoten. Om die tendens om te keren en in de hoop om meer geld in de staatskas te krijgen heeft de overheid de campagne Sake Viva gelanceerd. Daarmee willen ze dus de alcoholmarkt steunen en jongeren aanzetten om meer te drinken. Wat is de slechtste raad die jij ooit aan iemand gegeven hebt?

‘Ik heb in mijn leven veel domme dingen gezegd, maar sinds ik kinderen heb, probeer ik eerst na te denken vooraleer ik mijn mond opentrek. Het probleem met kinderen is dat ze bepaalde grappen niet altijd begrijpen. Ik heb geen zin om er op een dag eentje uit het zwembad te gaan halen. Zelfs niet om te schaken (lacht).’

© gf

© belgaimage