sterk punt

Wanneer Bayern München niest, blijkt Duitsland verkouden te zijn. De ruggengraat van deze ploeg wordt gevormd door spelers van derRekordmeister en dat zal op het einde van de rit een niet te verwaarlozen voordeel zijn. Indien Neuer, Kimmich, Müller, Gnabry, Sané, Goretzka en supersub Musiala de zesde versnelling kunnen inschakelen, zijn ze nauwelijks af te stoppen. Zelfs niet door Spanje.

© National

zwak punt

Flick heeft na maanden zoeken zijn aanvallende speerpunt nog niet gevonden. Werner kon in de Nations League niet helemaal overtuigen, maar heeft dankzij zijn snelheid, grote werkvolume en agressie aan de bal een streepje voor op zijn grootste concurrent Havertz. Bij gebrek aan beter zal centrale verdediger Kehrer als rechtsachter aan het WK beginnen. Sinds begin dit jaar werden Klostermann en zelfs winger Hofmann zonder veel succes op die positie getest.

© getty

blikvanger Ilkay Gündogan

‘Voor mijn president, met mijn respect.’ Met die woorden overhandigde Ilkay Gündogan in mei 2018, in volle Turkse verkiezingsstrijd, een shirt van zijn werkgever Manchester City aan de Turkse president Erdogan. De foto van het duo deed Duitsland tilt slaan. Vooral om het feit dat Gündogan enkel de Duitse nationaliteit bezit en Erdogan dus in geen geval ‘zijn president’ kon zijn. De middenvelder van City ontkende dat er een politieke boodschap schuilging achter zijn actie, maar in de aanloop naar het WK werd hij samen met zijn kompaan Mesut Özil door een deel van de Duitse fans uitgefloten.

© National

Terwijl Özil een streep trok onder het Duitse elftal bleef Gündogan aan boord en begint hij op zijn 32e voor het eerst als absolute basisspeler aan een toernooi. Gündogan won de concurrentiestrijd van kleerkast Goretzka en is samen met Neuer, Müller en Kimmich een zekerheid in de basisopstelling van Flick.

De teller van Gündogan, die beschreven wordt als een teruggetrokken spelverdeler, staat vandaag op 62 caps. Een niet onaardig aantal, maar het hadden er meer kunnen zijn. Vanaf 2011 maakte Gündogan de ontwikkeling mee van de generatie die in 2014 wereldkampioen zou worden in Brazilië, maar door een reeks blessures miste hij meer dan vijftig interlands. Zijn jongere ploegmaats Kimmich (27 jaar, 70 caps), Werner (26 jaar, 55 caps), Sané (26 jaar, 47 caps), Ginter (28 jaar, 46 caps) en Süle (27 jaar, 42 caps) zijn hem al voorbijgestoken of zullen op dezelfde leeftijd veel verder staan. In zijn nieuwe rol als aanvoerder van de Citizens lijkt Gündogan klaar om ook bij Duitsland voorop te gaan in de strijd.

67

Duitsland boekte op 19 deelnames 67 WK-overwinningen en het staat daarmee tweede na Brazilië met zijn 73 zeges. Zonder ongelukken zullen de Duitsers in Qatar de kaap van 70 zeges ronden.

10

Thomas Müller maakte tot dusver 10 WK-goals en heeft nog vier treffers nodig om Gerd Müller bij te halen op de derde plaats van het alltime WK-topschuttersklassement.

Duitsland

Duitsland is het enige voetballand ter wereld dat meer WK-matchen (109) speelde dan WK-kwalificatiewedstrijden afhaspelde (104). Die opmerkelijke krachttoer heeft het onder andere te danken aan het feit dat het vier keer automatisch geplaatst was voor de eindronde. Drie keer als titelhouder (1958, 1978, 1990) en één keer als gastland (2006).