sterk punt

Een blik op de resultaten van 2022 zegt alles over de manier waarop Ecuador zich op het WK zal presenteren. De vijf oefenduels eindigden in 1-0, 0-0, 1-0, 0-0 en 0-0. In de WK-kwalificatiereeks werd zowel Brazilië als Argentinië op 1-1 gehouden door het elftal van Gustavo Alfaro. De bondscoach beschikt met Pervis Estupiñán (Brighton), Carlos Gruezo (FC Augsburg) en toptalent Piero Hincapié (Bayer Leverkusen) verdedigend over voldoende kwaliteiten.

© National

zwak punt

Buiten Enner Valencia halen maar weinig Ecuadoriaanse aanvallers een aanvaardbaar niveau. Romario Ibarra en Gonzalo Plata, die de oude vos dit jaar doorgaans flankeerden, scoren dit seizoen bij respectievelijk Pachuca en Real Valladolid niet of nauwelijks. Spits Michael Estrada van Cruz Azul is ook niet bepaald indrukwekkend en Djorkaeff Reasco valt meer op met zijn voornaam dan met zijn prestaties bij Newell’s Old Boys.

© Getty Images

blikvanger Enner Valencia

Alsof God iets terug wilde doen toen Ecuador van de ene op de andere dag verder moest zonder Christian Benítez. Zo zal de gemiddelde Ecuadoriaan met een gezond Zuid-Amerikaans gevoel voor dramatiek de entree van Enner Valencia kunnen beschrijven. Vlak nadat hij in 2013 een transfer had gemaakt naar El Jaish, stierf Benítez in een ziekenhuisbed in Doha. Aan een hartaanval, ontstaan door onverwachte complicaties, zo luidde het officiële bericht vanuit Qatar. Door medische fouten, zo is de algehele overtuiging in Ecuador, is de beste spits sinds de mythische Alberto Spencer slechts 27 jaar geworden.

© AFP

Maar gelukkig was daar Enner Valencia. De 24-jarige jongeman die bij Emelec doorgaans als rechtsbuiten of aanvallende middenvelder werd gebruikt en op die manier amper de Ecuadoriaanse top kon ontstijgen, mocht hij het bij zijn nieuwe club, het Mexicaanse Pachuca, als spits proberen en bleek op die positie een sensatie. De Ecuadoriaan houdt het allemaal zo simpel mogelijk, is een geweldige afmaker, zowel met het hoofd als met zijn rechter, en staat altijd op de juiste plaats. De nationale ploeg profiteerde er gretig van. In de eerste twee duels van het WK 2014 in Brazilië scoorde Enner Valencia drie keer. Het leverde nét geen plek in de knock-outfase op.

Inmiddels is de aanvaller zijn illustere voorganger Benítez (25 goals) voorbijgestoken op de eeuwige topscorerslijst van de nationale ploeg, die hij in aanloop naar het WK 2022 aanvoert met 35 treffers. Grote kans dat hij dat aantal in Qatar uitbreidt.

3de

Op het WK U20 van 2019 werd Ecuador derde, na winnaar Oekraïne en Zuid-Korea. Winger Gonzalo Plata werd toen verkozen als derde beste speler van het toernooi.

Byron Castillo

De aanwezigheid van Ecuador op het WK hing even aan een zijden draadje toen er twijfels rezen over de nationaliteit van verdediger Byron Castillo. Er kwamen documenten boven water dat hij geboren zou zijn in 1995 in Colombia en niet in 1998 in Ecuador. Maar de FIFA veegde in september alle aantijgingen van tafel en zo is La Tri toch aanwezig in Qatar.

De voorganger van huidig bondscoach Gustavo Alfaro was niemand minder dan Jordi Cruijff. Hij tekende in januari 2020 een contract als technisch directeur én bondscoach, maar de coronapandemie strooide roet in het eten. In juni 2020 stapte Cruijff op. Hij gaf exact nul trainingen aan de nationale ploeg.