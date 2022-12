Eddy! Planckaert, altijd coureur gebleven

Filip Osselaer – 248 pagina’s – 27,50 euro – hardcover – Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts – borgerhoff-lamberigts.be

Er zijn jongeren die Eddy Planckaert louter zien als de ‘(groot)vader van…’ of die kasteelheer in Frankrijk. Ze hebben hem nooit de groene trui zien winnen in de Tour of zien schitteren in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ze weten niet dat Eddy als kleine jongen zijn vader zag sterven in een vreselijk ongeval. Moeder Gusta runde het huishouden met vijf kinderen vanaf dan alleen. En de speelvogel werd coureur. ‘Ik wil nog altijd winnen’, zegt Planckaert. ‘Voor de erkenning van mijn bende, de Planckaerts. Dan kom ik met een gek idee: een kasteel renoveren? In Frankrijk? Ik ben ne vrieje mens. ’ Je hoort het hem zo zeggen wanneer je het leest.