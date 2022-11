Een laatste kunstje

Met een palmares om u tegen te zeggen, speelt een aantal nog actieve voetballegendes in Qatar waarschijnlijk voor de laatste keer op een WK. Wat mogen we van hen nog verwachten?

Gareth Bale

Wales, 33

Tijdens het EK van 2016 in Frankrijk behoorde Gareth Bale tot de Welshe helden die de halve finale bereikten. In Qatar is hij er voor het eerst bij op de eindronde van een WK – daarmee is hij de enige debutant in dit illustere rijtje. Voor bondscoach Rob Page is kapitein Bale een certitude, maar toch rijzen er vragen over zijn vormpeil. In zijn laatste seizoen bij Real Madrid kwam hij amper aan de bak en ook sinds zijn overstap afgelopen zomer naar de MLS en Los Angeles FC kon hij nog niet overtuigen. In Californië vergaarde hij aanvankelijk wel opnieuw speelminuten, maar hij maakte geen enkele keer de wedstrijd vol. Vervolgens raakte hij geblesseerd en hoewel hij op tijd weer fit verwacht wordt, is het nog maar de vraag of hij zal kunnen schitteren in Qatar.

Karim Benzema © GETTY

Karim Benzema

Frankrijk, 35

Bekroond met een Gouden Bal is Karim Benzema nog nooit zo sterk geweest als in de aanloop naar dit WK. Hij kreeg dit seizoen weliswaar af te rekenen met enkele fysieke kwaaltjes, waardoor zijn statistieken minder indrukwekkend zijn dan tijdens de vorige campagne. Zijn haat-liefdeverhouding met de nationale ploeg – niet geselecteerd voor de eindronde in 2010, nadien vijf en een half jaar afwezig als gevolg van de sekstapechantage van Mathieu Valbuena – lijkt definitief tot het verleden te behoren. Het aanvallende duo Karim Benzema- Kylian Mbappé doet de Franse supporters alvast dromen van een nieuwe wereldtitel. Afwachten of de combinatie van beide topspitsen volstaat om de bovenhand te nemen op de interne strubbelingen en de talrijke blessures bij les Bleus.

Robert Lewandowski © GETTY

Robert Lewandowski

Polen, 34

Een echte doelpuntenmachine, dat is Robert Lewandowski. Na Borussia Dortmund en Bayern München vindt hij ook voor FC Barcelona vlotjes de weg naar doel. Hoewel hij, uiteraard, topschutter is van de Poolse selectie, maakte hij nog nooit een onvergetelijke indruk op een toernooi. Tijdens de EK’s van 2012 en 2021 en tijdens het WK van 2018 werd hij met Polen uitgeschakeld in de eerste ronde. Op het EK van 2016 bereikte het land weliswaar de kwartfinales, maar Lewangoalski sloot het tornooi af met één doelpunt. Zijn missie ditmaal is duidelijk: doelpunten maken en vooral zijn team voorbij de groepsfase loodsen.

Sergio Busquets © GETTY

Sergio Busquets

Spanje, 34

De vaste waarde bij la Roja sinds 2009 neemt al voor de vierde keer deel aan een WK-eindronde. De eerste keer eindigde in een apotheose, met een finalezege tegen Nederland onder het aanhoudende gezoem van de vuvuzela’s. De WK’s van 2014 (uitschakeling in de eerste ronde) en 2018 (verlies tegen Rusland in de achtste finales) zorgden voor een bittere nasmaak. Ondertussen is Sergio Busquets kapitein bij het team van bondscoach Luis Enrique en weet hij zich op het middenveld omringd door zijn jonge, heel talentvolle ploegmaats bij Barça, Pedri en Gavi. Met zijn ervaring moet de 34-jarige Catalaan het hoofd koel houden wanneer de temperatuur ook figuurlijk stijgt. Aan hem om zijn criticasters bij FC Barcelona, waar hij einde contract is en mogelijk na het seizoen afscheid neemt, de mond te snoeren.

Lionel Messi © GETTY

Lionel Messi

Argentinië, 35

Mag je iemand uitroepen tot beste voetballer aller tijden zonder dat die zijn land een wereldtitel heeft bezorgd? Het parcours met de Albiceleste blijft vooralsnog een zwarte vlek in de carrière van Lionel Messi. In clubverband won la Pulga alles wat er te winnen valt, maar met Argentinië staat er tot nu toe slechts één Copa América op zijn palmares, in 2021. Na twee kwartfinales (2006 en 2010), een verloren finale (2014) en een achtste finale (2018) krijgt Messi in Qatar een laatste kans om wereldkampioen te worden. En dat terwijl de zevenvoudig winnaar van de Gouden Bal nog nooit zo weinig de netten deed trillen dan sinds zijn overstap van Barcelona naar PSG. Máár daar zien ze dit seizoen echter weer meer en meer flitsen van de allerbeste Messi. Dus, wie weet…

Luka Modric © GETTY

Luka Modric

Kroatië, 37

Als winnaar van de Gouden Bal had Luka Modric afscheid kunnen nemen van de nationale ploeg na het WK in 2018, waarin hij Kroatië tot in de finale loodste. Maar de stijlvolle middenvelder lijkt nooit verzadigd. Zijn prestaties bij Real Madrid, waar hij eind oktober zijn 450e wedstrijd voor de Koninklijke speelde, tonen alvast dat hij ook op zijn 37ste nog altijd meedraait aan de Europese top. De Kroatische kapitein, die al meer dan 150 caps verzamelde, is toe aan zijn vierde WK.

Cristiano Ronaldo

Portugal, 37

Niets lukt nog voor CR7 bij Manchester United. Toen hij half oktober weigerde om in te vallen in de wedstrijd tegen Tottenham, zette coach Erik ten Hag hem zelfs uit de selectie. Niemand twijfelt eraan dat Cristiano Ronaldo nog altijd de fysieke capaciteiten heeft om een belangrijke rol te vervullen bij Portugal, maar zijn gebrek aan wedstrijdritme zou hem wel eens parten kunnen spelen. Bovendien moet hij afrekenen met de concurrentie van een rits jonge talenten én met de kritiek die ook in eigen land de kop opsteekt. Zullen de trots en de kwaliteiten van CR7 volstaan om die kritiek te doen verstommen?

Cristiano Ronaldo © GETTY

Thomas Müller

Duitsland, 33

Je krijgt de indruk dat hij al een eeuwigheid meedraait, maar toch is Thomas Müller nog altijd maar 33 jaar. Op een WK-eindronde zit de speler die nooit voor een andere profclub voetbalde dan Bayern München ondertussen aan tien doelpunten (vijf in 2010 en vijf in 2014). Om het record van zijn landgenoot Miroslav Klose te evenaren moet Müller nog zes keer scoren. Door Joachim Löw werd hij meer dan anderhalf jaar lang niet opgeroepen, maar net voor het voor Duitsland ontgoochelende EK 2021 herwon hij zijn plaats in de selectie. Voor Löws opvolger Hansi Flick is Müller een certitude.

Thomas Müller © GETTY

Luis Suárez

Uruguay, 35

Na twee seizoenen bij Atlético Madrid verdween Luis Suárez uit het zicht van de Europese voetbalvolgers. Om het WK voor te bereiden ging hij in eigen land aan de slag bij Club Nacional, waar El Pistolero bewees dat hij het doel nog altijd weet staan. In zijn eerste dertien wedstrijden was hij goed voor zes doelpunten en drie assists. Ambitieus is hij ook: in zijn vierde WK-eindronde, zo gaf hij al aan, zal hij met niets minder tevreden zijn dan de wereldtitel. Na Qatar verkiest Suárez naar eigen zeggen de Amerikaanse MLS boven een terugkeer naar Europa.

Luis Suárez © GETTY