EF Education – Easypost

ANALYSE – STERKTES

Een renner die niet weg moest bij INEOS en toch vertrekt: de transfer van Richard Carapaz is een tour de force. Een bewijs van de overredingskracht van manager Vaughters? We kunnen ons moeilijk inbeelden dat zijn team gelijke tred houdt qua loon. EF heeft een goeie naam in het peloton, als een aantrekkelijke omgeving voor vrijbuiters. Types als Magnus Cort, die het Deense deel van de Tour in brand zette. Cort Nielsen zal zelden winnen, maar natuurlijk is iedereen fan. Offensief koersen, zonder berekening: daarvoor zit de liefhebber voor zijn tv.

VERRASSINGEN

Andrea Piccolo kende een rare carrière. Twee jaar geleden werd hij prof bij Astana. De Italiaan zette een stap terug naar Gazprom-RusVelo. Toen de Russen Oekraïne binnenvielen, koos hij voor Drone Hopper-Androni Giocattoli. Daar zitten teams bij met een twijfelachtige reputatie, moet gezegd. In augustus kreeg hij een contract bij EF. Van een openbaring gesproken: in het Italiaanse najaar was Piccolo groots. Bij Quick-Step waren ze lovend over Mikkel Honoré. De Deen vertrok om meer zijn eigen kans te kunnen gaan.

ZWAKTES

Een operatie aan de amandelen verbrodde de winter van Carapaz. Tegen de Tour komt het wel goed, maar de ambities voor de lente krijgen een knauw. Voor Michael Valgren was de diagnose erger. Bij een val vorige zomer brak de ex-winnaar van Omloop en de Amstel zowat alles beneden de heuplijn. Hij zet een stap terug naar de opleidingsploeg van EF, een comeback is niet gegarandeerd. Het zal wel bij de tijd horen, maar dit team vindt clicks genereren ook belangrijk. Vandaar de soms bizarre kledijkeuzes, vandaar de experimenten met gravelraces en recordpogingen. Vernieuwend of stuntjagerij? U mag het zeggen.

DOELEN

Jonathan Vaughters wil degradatiezorgen vermijden. Het is met tegenzin, maar vanaf koersdag één zet hij in op wedstrijden waar de kans om punten te rapen het grootst is. Bissegger wil zijn tijdrijderskwaliteiten ook inzetten op kasseien. In Vlaanderen kan de onberekenbare Bettiol in principe wedijveren met de toppers. Neilson Powless moet stilaan stabiel genoeg zijn voor klassementen in grote rondes. De Zuid-Amerikaanse connectie – Carapaz met Chaves, Amador en Urán in steun – wil gensters slaan in de Tour.

TRANSFERS – IN

Andrey Amador (INEOS Grenadiers), Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), Stefan de Bod (Astana Qazaqstan Team), Mikkel Frølich Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl Team)

OUT

Daniel Arroyave (elite zonder contract), Ruben Guerreiro (Movistar Team), Alex Howes (gestopt), Sebastian Langeveld (gestopt), Lachlan Morton (gestopt), Hideto Nakane (gestopt), Michael Valgren (EF Education – EasyPost development team)