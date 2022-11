sterk punt

Sinds Gareth Southgate in september 2016 aantrad als bondscoach, doet Engeland weer helemaal mee op de grote toernooien. Op het WK in Rusland haalde het de halve finale tegen Kroatië en op Euro 2020 namen de Italianen de strafschoppen beter in de eindstrijd. Het merendeel van zijn ploeg bestaat nog uit (piep)jonge talenten als Bellingham, Foden en Saka. Het heden en zeker de toekomst is aan Engeland.

zwak punt

Toch geniet Southgate nog lang niet dezelfde reputatie als bijvoorbeeld Sir Alf Ramsey of Sir Bobby Robson. Bovendien doorstaat de voormalige verdediger volgens de kenners de vergelijking niet met Pep Guardiola, Jürgen Klopp of de andere topcoaches in de Premier League. Zijn vaak behoudende, weinig flexibele manier van spelen oogst nog de meeste kritiek. Zeker sinds de degradatie uit groep A van de Nations League.

blikvanger Harry Kane

Alan Shearer zou best eens een zucht van verlichting kunnen hebben geslaakt toen Harry Kane na afloop van Engeland-Duitsland een onderonsje had met Thomas Müller. Het voedde de geruchten dat de spits komende zomer dan toch zijn langverwachte toptransfer krijgt, naar Bayern München. En juist daarmee zou de captain van de Engelse nationale ploeg aan een stille wens van Shearer voldoen. Als je de woorden van Peter Crouch moet geloven.

Die boomlange oud-spits beweerde namelijk dat de eeuwige topscorer van de Premier League niet bepaald gelukkig is met de opmars van Kane op die ranglijst. De aanvalsleider van Tottenham Hotspur is inmiddels opgerukt naar plek drie en moet nog dertig worden. In een seizoen of drie moet hij zeker in staat worden geacht het gat van 71 goals te overbruggen en Shearer zijn record af te pakken. Tot afgrijzen van die laatste. ‘Hij was echt boos daarover’, sprak Crouch. ‘Wat hem irriteerde is dat iedereen zomaar zijn drie ernstige kruisbandblessures over het hoofd zag, terwijl Kane nooit met zulke zware kwetsuren te maken heeft gehad.’ Als Kane richting de Bundesliga verkast, hoeft Shearer zich voorlopig geen zorgen meer te maken.

Een ander record zal hoe dan ook in handen komen van de drievoudig topscorer van de Premier League: de meeste goals in het shirt van Engeland. Na de rake penalty tegen Duitsland staat Kane nu op 51, Wayne Rooney maakte er maar twee meer. Geen mooier toneel dan een WK-eindronde om alltime topscorer van het Engelse elftal te worden. En wie weet levert dat ook nog een andere prijs op.

1,3

Met iets meer dan 1,3 miljard euro als totale marktwaarde is Engeland veruit de meest waardevolle selectie die op het WK in Qatar actief zal zijn. Gevolgd door Frankrijk en Brazilië. België staat met een totaalsom van 554 miljoen euro op een 9de plaats.

Harry Kane

Zes doelpunten maakte Harry Kane op het vorige WK in 2018, waarmee hij ook topschutter werd van het toernooi. Als hij er daar in Qatar 4 bij kan doen, evenaart hij Gary Lineker, met 10 goals de WK-topschutter aller tijden voor Engeland.

7000

7000 euro, dat is de boete die de WAG’s riskeren als ze de openbare orde verstoren in Qatar. Daaronder vallen ongepaste of te blote kledij in het openbaar, te veel lawaai tijdens het gebedsmoment of afval dat ze laten slingeren. Zo kregen de Engelse spelersvrouwen meegedeeld in een officieel draaiboek voor het WK. Veel vertrouwen in hun gedrag spreekt daar niet uit.