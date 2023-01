FC Barcelona: A New Era

‘Ik ben hier al geweest. Ik weet hoe hard het is. Het is zwaar om een Barçaspeler te zijn. We moeten mikken op excellentie, gewoon goed is niet goed genoeg.’ Xavi Hernández spreekt als kersverse trainer de spelers van FC Barcelona toe. Het is de start van een nieuw tijdperk en meteen ook van een gloednieuwe documentairereeks. De makers keren nog even terug naar het afscheid van Lionel Messi in augustus 2021. In de kleedkamer spreekt de Argentijnse grootmeester zijn medemaats toe. Even later zie je hem in tranen. ‘Ik weet niet of ik kan spreken.’ Post-Messi krijg je als kijker te zien hoe Barcelona de voorbije twee jaar overleefde. Deze serie neemt met overtuiging plaats in de galerij van grote sportdocu’s.

Te zien sinds 28 december op Prime Video, Amazon