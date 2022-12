Fifa Uncovered: Netflixserie zet wereldvoetbalbond te kijk

Voor het eerst maakt deze reeks pijnlijk duidelijk hoe ziek verschillende toplui van de wereldvoetbalbond waren. Zoals vaker met series op het streamingplatform zijn de documentairemakers erin geslaagd sterke beelden te verzamelen en heel wat prominente getuigen aan het praten te krijgen. In vier afleveringen krijgt u het hele verhaal voorgeschoteld, met onder meer de corrupte toewijzing van het WK in Qatar en het onderzoek van de Amerikaanse justitie in 2015. Ook de in opspraak gekomen ex-FIFA-voorzitter Sepp Blatter komt aan het woord. Een must-see voor iedere voetbalfan met een kritische geest.

