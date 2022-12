Football Manager 2023: oude wijn in nieuwe zakken

De beste coach zit thuis in de zetel en voor wie dat wil bewijzen is er weer opnieuw Football Manager. In de versie die een maand geleden uitkwam, zijn geen grote nieuwigheden opgedoken. Ja, het aankopen van spelers is wat vernuftiger geworden. Je kan beter zien op welke posities je versterking kan gebruiken. Sommige clubs zouden beter even gamen voor ze de transfermarkt opgaan. Via een ervaringsmatrix kan je ook beter inschatten welk potentieel oudere spelers nog hebben. Scouts briefen is er voortaan ook bij. De digitale mercato krijgt zo een wel heel realistisch cachet. Ook heel eigentijds is de graadmeter voor supportersvertrouwen die Football Manager heeft ingebouwd. Al hebben spelers hier geen last van veldbestormingen of vuurpijlen.

