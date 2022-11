sterk punt

Geen bondscoach heeft zo veel te kiezen als Didier Deschamps. Neem alleen al de invulling van de twee (of drie, afhankelijk van het speelplan van de bondscoach) centrale verdedigers. Met onder anderen Kimpembe, Varane, Upamecano, Konaté, L. Hernández, Saliba, Lenglet en Koundé in de aanbieding begrijp je meteen met wat voor luxeproblemen Deschamps nog richting Qatar moet afrekenen.

zwak punt

De heersende wereldkampioen kent niet de meest ideale aanloop naar het WK. Frankrijk kon maar net degradatie voorkomen uit de hoogste afdeling van de Nations League en verloor beide confrontaties met Denemarken, toevallig ook een van de drie opponenten in de WK-poulefase. Probleem is dat Deschamps nog niet echt keuzes maakt. En voortdurend andere opstellingen het veld op stuurt. In Qatar kan hij zich dat niet meer veroorloven.

blikvanger Kylian Mbappé

Gezien zijn fabelachtige snelheid lijkt het een paradox, maar de extrasportieve zaken hebben Kylian Mbappé de laatste maanden ingehaald. Zo ontstond er een heuse polemiek in Frankrijk, nadat hij tijdens een persconferentie aan de zijde van zijn clubcoach spottend lachte toen het voorstel gelanceerd werd om de tgv te nemen in plaats van een privéjet voor de verplaatsing van PSG naar Nantes. Daarnaast was er onenigheid met de Franse bond over zijn portretrechten en last but not least waren er de berichten over zijn ontevredenheid bij PSG, waar hij ondanks de verlenging van zijn contract snel zou willen vertrekken.

Feit is dat hij sinds het begin van het seizoen bij de Parijzenaars een beetje in de schaduw staat van zijn spitsbroeders Lionel Messi en Neymar jr. De statistieken die hij kan voorleggen zouden voor de meeste voetballers op deze planeet nochtans hallucinant goed zijn, maar voor Kylian Mbappé gelden andere standaarden. Vorig seizoen was hij in 46 wedstrijden immers goed voor 39 doelpunten en 26 assists.

Vier jaar geleden veroverde hij in Rusland de wereld, maar het is slechts anderhalf jaar geleden dat hij op het EK de beslissende strafschop miste in de 1/8 finales tegen Zwitserland. Die misser wil hij wat graag rechtzetten in Qatar, waar een geslaagd WK de imagoschade die hij opliep door zijn vele grillen helemaal kan uitvegen. Bondscoach Didier Deschamps is alleszins vastbesloten om zijn offensieve compartiment rond Mbappé te bouwen. Mbappé vindt wel dat zijn kwaliteiten beter tot hun recht komen wanneer hij kan rekenen op een targetman in de punt van de aanval. En wie in Frankrijk durft in te gaan tegen de wil van Kylian Mbappé?

51

Dat is het aantal doelpunten dat Thierry Henry maakte voor de Franse nationale ploeg. Als Olivier Giroud (49 goals) dat record wil breken tijdens het WK, dan zal hij beter moeten doen dan vier jaar geleden. Toen scoorde Giroud… niet.

Eindstation poulefase?

Deze eeuw slaagde nog maar één titelverdediger erin de eerste ronde te overleven, Brazilië in 2006. Zowel Frankrijk, Italië, Spanje als Duitsland werd als regerend wereldkampioen meteen uitgeschakeld in de poulefase.

3

Als Frankrijk wereldkampioen wordt, dan wordt Didier Deschamps de eerste bondscoach die drie prijzen pakt met les Bleus. Eerder won hij al het WK 2018 en de Nations League in 2021.