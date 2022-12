Begin november werd Loena Hendrickx in Angers de eerste Belg ooit (m/v) die een Grand Prix in het kunstschaatsen won, begin deze maand gevolgd door een allereerste tricolore medaille (brons) op de Grand Prixfinale in Turijn. Evenveel opvallen deed de Turnhoutse tijdens de gala-events na die competities, waar ze het publiek verwende met haar atletische kwaliteiten en vooral haar oogverblindende charisma, als een geboren performer.