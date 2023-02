Na 3,5 seizoenen bij Brighton verhuisde Leandro Trossard tijdens de afgelopen wintermercato voor 24 miljoen euro naar Arsenal. De Rode Duivel, hier tegenover Seamus Coleman van Everton, draagt er nummer 19. Symbolisch? Het is immers exact 19 jaar geleden dat de Gunners nog kampioen werden in de Premier League. De 28-jarige Genkie kan straks in mei mee een einde maken aan die droogte.