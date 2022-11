sterk punt

Bondscoach Otto Addo begon pas in februari dit jaar en plaatste Ghana meteen via barrages tegen Nigeria voor het WK. Addo slaagde erin een aantal voetballers met dubbel Europees-Afrikaans paspoort te overtuigen om voor Ghana te spelen. De jonge talenten Lamptey, Salisu, Königsdorffer en Ambrosius, maar ook de ervaren Williams en Odoi. Zij geven het uitgebluste team van de voorbije jaren naast een kwaliteitsinjectie ook een nieuwe dynamiek.

© National

zwak punt

Door de plotse instroom van spelers uit Europa met een dubbel paspoort wordt de hiërarchie binnen de kern helemaal op zijn kop gezet. Sommige gevestigde waarden worden voorbijgestoken door spelers die tot voor kort nooit het shirt van Ghana droegen en die enig ‘WK-opportunisme’ kan verweten worden. Met name de gezaghebbende broers Ayew zien hun koninkrijk afbrokkelen. Afwachten of straks in Qatar de mayonaise pakt.

blikvanger Mohammed Kudus

Dat Mohammed Kudus een groot talent is, was al duidelijk toen hij op 18-jarige leeftijd de Right to Dream Academy in Accra verliet voor het Deense Nordsjaelland. Twee jaar later, in 2020, legde Ajax 9 miljoen euro op tafel om hem over te nemen. Maar een meniscusblessure tijdens zijn Champions Leaguedebuut tegen Liverpool betekende het begin van een lange lijdensweg, waarbij de offensieve middenvelder van de ene kwaal in de andere sukkelde. En wanneer hij dan toch fit was, bleek Erik ten Hag niet op hem te rekenen. Afgelopen zomer wilde het Ghanese toptalent dan ook weg uit Amsterdam, maar uiteindelijk bleef hij.

© getty

Onder de nieuwe trainer Alfred Schreuder is de situatie van de 22-jarige dribbelaar plots in positieve zin geëvolueerd. Hij staat in de basis en scoort geregeld. Als diepe spits, niet zijn favoriete positie. Schreuder roemt vooral de balvastheid en wendbaarheid van zijn ‘valse 9’. Bij Ghana, waar hij zich het voorbije half jaar opwerkte tot een sleutelpion, mag hij zich wel uitleven op zijn favoriete positie: offensieve middenvelder.

Zijn knap doelpunt tegen Liverpool was een perfecte illustratie van zijn kwaliteiten: bal aannemen, wegdraaien en snoeihard uithalen met links. Het was ook een symbolische goal, net tegen de ploeg waartegen twee jaar geleden de ellende begon. Maar uitbundig juichen? Neen, dat doet Kudus nooit bij een doelpunt. Hij gebruikt wel een beweging die afkomstig is uit de Marvel-superheldenfilm Black Panther: de Wakanda Forever Salute, waarbij hij beide armen over elkaar kruist en de vuisten balt. ‘Zo hou je de negativiteit tegen die op je afkomt. Het is een soort bescherming, een zwaard dat alles tegenhoudt’, legde de Ghanees eens uit.

© getty

1

Met Daniel Afriyie speelt slechts 1 international in eigen land. Velen zijn wel opgeleid in een van de vele internationale voetbalacademies die de hoofdstad Accra rijk is, maar zwermden nadien uit.

Odoi

Naast de lijst aan spelers met dubbele nationaliteit (onder wie Odoi) kan ook de nieuwe technische staf heel wat banden met het Europese voetbal voorleggen. Voormalig Nederlands international George Boateng speelde 382 duels in de Premier League, technisch directeur Chris Hughton was manager bij Norwich City, Newcastle en Brighton, en bondscoach Otto Addo groeide op in Duitsland, waar hij later speelde en coachte bij onder andere Borussia Dortmund.

2

Neen, er is niets mis met uw zicht. Dat er in de basisopstelling enkele namen dubbel staan, is perfect normaal. Onder de vaste waarden tellen we immers het gekende broederpaar Andre en Jordan Ayew, maar ook het duo Baba. Idrissu Baba en Baba Abdul-Rahman zijn echter geen familie.