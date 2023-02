ANALYSE – STERKTES

Nogal wat niet-Belgische en niet-Nederlandse teams hebben het Vlaamse voorjaar opgegeven, omdat ze menen dat de tegenstand gewoon te sterk is. Groupama-FDJ neemt de handschoen op, met de onvermoeibare Stefan Küng en de veelzijdige Valentin Madouas. In eigen land ging de aandacht naar David Gaudu, die een geweldige Ronde van Frankrijk reed. Arnaud Démare mocht niet naar de Tour en was daar boos over, maar hij haalde zijn gram in de Ronde van Italië. Démare gaf er sprintles: drie ritzeges en de puntentrui.

VERRASSINGEN

Zeven man laten overkomen uit het eigen opleidingsteam: da’s pas vertrouwen geven aan de jeugd! Franse tieners die prof willen worden, weten waarheen. De besten zijn Roman Grégoire, winnaar van Luik-Bastenaken-Luik voor beloften, en klimmer Lenny Martinez, die ooit klassementen moet rijden in grote rondes. Martinez is zoon van een olympisch mountainbikekampioen. Hij zou ongelooflijke waarden laten optekenen, al is dat geen garantie op succes. Spurter Samuel Watson maakte indruk op het Brits kampioenschap, waar hij nipt de duimen moest leggen voor een ontketende Cavendish.

© National

ZWAKTES

Groupama-FDJ liet de spurttrein van Démare vertrekken en haalde geen vervangers voor Sinkeldam en Guarneri. Tenzij het gedaan is met sprinten zullen er renners uit de bestaande kern moeten worden omgeschoold. Dat kan tegenvallen: een spurt voorbereiden is specialistenwerk. Moeten de jonge Britse sprinters Askey, Watson en Stewart hun ambities opzijzetten voor Démare? Dat is hen dan alvast niet verteld. De 32-jarige Thibaut Pinot zal nooit de Tour winnen. Hij stopt aan het eind van het seizoen, het wielrennen en de fysieke zorgen beu. Zulke afscheidstournees zijn zelden succesvol.

DOELEN

Gaudu gaat vol voor een klassement in de Ronde van Frankrijk. Het zou ook mogen: als hij het parcours zelf had mogen uittekenen, had het er niet anders uitgezien. Démare twee seizoenen op rij weghouden uit de Tour lukt geen enkele manager. Cultcoureur Pinot gaat ritten kapen in de Giro. Madouas en Küng zoeken de kasseien op, in de Ardennen verwacht men veel van Gaudu. Die koersen liggen hem en zijn eindschot wordt alsmaar beter. In de Dauphiné won hij zelfs een sprint tegen Van Aert.

TRANSFERS – IN

Lorenzo Germani (belofte), Romain Grégoire (belofte), Lenny Martinez (belofte), Enzo Paleni (belofte), Laurence Pithie (belofte), Reuben Thompson (belofte), Samuel Watson (belofte)

OUT

Matteo Badilatti (Q36.5 Pro Cycling Team), Antoine Duchesne (gestopt), Jacopo Guarnieri (Lotto-Dstny), Tobias Ludvigsson (Q36.5 Pro Cycling Team), Sébastien Reichenbach (Tudor Pro Cycling Team), Anthony Roux (gestopt), Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck), Attila Valter (Jumbo-Visma)