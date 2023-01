Iedereen Flandrien: Word een betere wielrenner in 10 weken

Met de Omloop Het Nieuwsblad op zaterdag 25 februari start voor de renners het kasseiseizoen. Wie ook de kasseien en hellingen wil kunnen bedwingen, kan zich maar best goed voorbereiden. Wat is de beste fiets voor je doel? Hoe neem je de perfecte bocht? En waarmee vul je je drinkbus? ‘Iedereen Flandrien’ is het perfecte boek voor een beginnend wielertoerist. Volg het traject met trainingsschema’s dat erin beschreven staat en na enkele weken ben je een volleerd Flandrien. Tips en tricks komen van professionals zoals Thibau Nys en Jolien D’Hoore. Een sportarts leert je hoe je je lichaam kan verzorgen. Fotografe van Sport/Voetbalmagazine en de Wielerspecials, Inge Kinnet, maakte een groot deel van de foto’s in het boek.

Guy Fransen & Liesbet Aelvoet – 192 pagina’s – 29,99 euro – uitgeverij Lannoo