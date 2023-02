Ineos Grenadiers

ANALYSE – STERKTES

INEOS’ wat saaie imago uit de Froome-jaren is wijlen. De rode draad in hun 39 zeges in 2022 was dat het met panache gebeurde. De Britten kunnen en hoeven niet meer te domineren, ze willen schitteren – vandaar de shift naar de voorjaarsklassiekers. Tourwinst zat er nooit in, maar de derde plek van GeraintThomas en de zege op Alpe d’Huez van TomPidcock maakten veel goed. Dat is het voordeel van de brede kern: Dani Martínez en Adam Yates waren eigenlijk kopman, maar toen zij ziek vielen, stonden er andere krijgers op. Egan Bernal krabbelt overeind na een vreselijke val. INEOS heeft zijn superkopman gemist.

VERRASSINGEN

Hoe de 20-jarige Magnus Sheffield in de Brabantse Pijl afrekende met Cosnefroy, Evenepoel en Matthews, sprak boekdelen. Benjamin Turner matte toen de kopgroep af. Kopman Pidcock was blij dat hij er nog aan hing. Vroeger zou je de 22-jarige Thymen Arensman een transfer naar INEOS afraden, maar vandaag is het geeneens zeker of hij veel in dienst moet rijden. De Gelderlander kent zelden een slechte dag. Leo Hayter is de jongere, nog betere broer van Ethan. Een gewezen winnaar van de Baby Giro en Luik-Bastenaken-Luik voor beloften.

© National

ZWAKTES

Van Baarle, Yates en Carapaz zijn weg, plus het pensioen van Porte… INEOS lijkt af te kalven. De Britten menen dat hun jonge garde het gat zal opvullen, maar garanties zijn er natuurlijk niet. Naar verluidt rijdt de doorgebroken Carlos Rodríguez vanaf 2024 bij Movistar. In 2022, op 21-jarige leeftijd, voorop in de Vuelta en Il Lombardia: in het verleden zou INEOS zo’n talent onder geen beding hebben laten gaan. De geldschieter schijnt grote plannen te hebben in het Engelse voetbal, misschien speelt dat een rol. Achter de schermen moesten ervaren ploegleiders plaatsruimen: kennelijk vond men de omkadering wat ingeslapen.

DOELEN

Geraint Thomas denkt aan zijn pensioen, maar wil eerst nog de roze trui winnen. Vroegere uitstapjes naar de Giro eindigden slecht, het is een fundamenteel andere koers dan de Tour. Goed mogelijk dat de jonge Arensman hem in de Giro overvleugelt. Bernal, Martínez en Pidcock zijn de kopmannen in Frankrijk: de vorm in aanloop naar de Tour zal bepalen op wie men inzet. Turner-Sheffield plus Pidcock zijn kasseiendynamiet. Als ze nu ook nog de grote motor van Ganna efficiënt weten in te zetten… Carlos Rodríguez is alle steun beloofd in de Vuelta.

TRANSFERS – IN

Thymen Arensman (Team DSM), Leo Hayter (belofte), Michael Leonard (junior), Connor Swift (Team Arkéa-Samsic), Joshua Tarling (junior)

OUT

Andrey Amador (EF Education – EasyPost), Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), Edward Dunbar (Team Jayco-Alula), Richie Porte (gestopt), Dylan van Baarle (Jumbo-Visma), Adam Yates (UAE Team Emirates)