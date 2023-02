ANALYSE – STERKTES

Het lelijke eendje werd een prachtige zwaan: Intermarché-Circus-Wanty leek een kneusje maar draaide een seizoen om van te dromen: 24 zeges, waaronder Giroritten, de Scheldeprijs, Gent-Wevelgem, knappe eindklassementen in Giro, Tour én Vuelta. Louis Meintjes werd zowaar een baken van stabiliteit – wie geloofde nog in de Zuid-Afrikaan? Maar dé ontdekking is natuurlijk de 22-jarige Biniam Girmay. De favorieten voor de Ronde van Vlaanderen wordt afgeraden om met hem naar de streep te gaan. Girmay remonteerde Van der Poel in een Girosprint.

VERRASSINGEN

Hugo Page viel op in de Tour Down Under. De Fransman is van het type ‘sprinter, maar ook méér dan een sprinter’. Hij heeft bovendien een goeie tijdrit. Winnen was er wel nog niet bij. De 27-jarige Lorenzo Rota begint aan zijn derde WorldTourseizoen. Een laatbloeier die de andere teams wat waren vergeten: daar weet ICW wel raad mee. Rune Herregodts heeft een verleden in de achtervolging en is bijgevolg specialist in het werk tegen de klok. Hij kan die wattages ook benutten in ontsnappingen. Zijn timing is goed: de 24-jarige student geneeskunde won al drie profkoersen.

ZWAKTES

Na een uiterst succesvol seizoen de helft van de ploeg vervangen: dat doe je alleen uit noodzaak. Voor megatransfers heeft ICW geen geld. Er zullen renners boven zichzelf moeten uitstijgen om Kristoff, Pozzovivo, Hirt en Hermans te doen vergeten. Manager Visbeek zegt eerlijk dat het vorige seizoen uitzonderlijk was en wellicht niet te herhalen. Vroegere sterren opnieuw lanceren lukt niet iedere keer. Ex-wereldkampioen Rui Costa was bijvoorbeeld wel erg diep weggezakt om nu te verwachten dat hij weer een topper wordt.

DOELEN

Een Touretappe, daar aast dit team al een tijd op. Girmay zou daarvoor moeten zorgen, liefst nadat de Eritreeër ook in het Vlaamse voorjaar een paar keer raak schoot. Waar ICW vroeger sterk stond in het hooggebergte, verschuift de aandacht naar de sprints. Girmay is in wezen ook een sprinter. Bij zijn afwezigheid krijgen de jonge Belgen Gerben Thyssen en Arne Marit kansen. Mike Teunissen zou het ook kunnen, maar de Nederlander schijnt vastgeklonken als secondant van Girmay. Late transfer Bonifazio was een opportuniteit. Zou eerder mentor zijn voor de Belgische sprinters dan concurrent.

TRANSFERS – IN

Niccolò Bonifazio (TotalEnergies), Lilian Calmejane (AGR2-Citroën Team), Rui Costa (UAE Team Emirates), Dries De Pooter (belofte), Rune Herregodts (Sport Vlaanderen – Baloise), Arne Marit (Sport Vlaanderen – Baloise), Madis Mihkels (belofte), Tom Paquot (Bingoal – Pauwels Sauces – WB), Laurenz Rex (Bingoal – Pauwels Sauces – WB), Dion Smith (Team BikeExchange-Jayco), Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

OUT

Jan Bakelants (gestopt), Dimitri Claeys (gestopt), Théo Delacroix (St Michel – Mavic – Auber 93), Tom Devriendt (Q36.5 Pro Cycling Team), Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), Jan Hirt (Soudal – Quick-Step), Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team), Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious), Barnabás Peák (Human Powered Health), Domenico Pozzovivo (?), Corné van Kessel (Deschacht-Hens-Maes), Kévin Van Melsen (gestopt)