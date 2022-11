sterk punt

Van alle voetballanden uit Azië staat Iran niet voor niets het hoogst genoteerd op de FIFA- ranking. De nummer twintig van de wereld won eind september bovendien een oefenpotje van het Uruguay van Luis Suárez, Darwin Núñez en Federico Valverde, en hield het Senegal van Sadio Mané en Kalidou Koulibaly op 1-1. Niet toevallig de eerste twee duels onder leiding van de uiterst ervaren bondscoach Carlos Queiroz.

zwak punt

Met de onrust in eigen land zal het moeilijk zijn om het hoofd bij het voetbal te houden. Aan de andere kant is er geen beter podium te bedenken om de wereld te laten zien dat Iran ook een positieve kant heeft. Te laten zien dat je één bent met het volk. Enige probleem is echter dat de selectie van Queiroz op enkele uitzonderingen na niet overloopt van de kwaliteit.

blikvanger Alireza Jahanbakhsh

Sinds Mahsa Amini werd gearresteerd door de zedenpolitie omdat ze de kledingvoorschriften zou hebben overtreden en vervolgens onder verdachte omstandigheden overleed, staat Iran in brand. Een deel van het volk kan niet meer leven met de strenge geloofsregels en gaat de straat op. De Iraanse nationale voetbalploeg vond dat het zich niet afzijdig kon houden en maakte een statement door in zwarte jassen het veld op te komen voor de vriendschappelijke ontmoeting met Senegal. ‘Zelfs als ik hierdoor mijn plek in het nationale team verlies, is het me dat waard’, verklaarde sterspeler Serdar Azmoun. Ook Alireza Jahanbakhsh hield zich niet stil. ‘Wij zullen altijd aan de kant van onze mensen staan’, meldde de Feyenoordspeler op zijn Instagramaccount. ‘Zij hebben veel doorstaan en gaven nooit op. Deze mensen zouden met respect behandeld moeten worden. Gewelddadig gedrag is onvergeeflijk. Bij ieder doelpunt dat ik maak voor de nationale ploeg, probeer ik mijn blijdschap te delen met hen. Nu, in deze moeilijke tijden, probeer ik hun zorgen te delen.’

Jahanbakhsh knokt zich langzaam maar zeker terug van een matig eerste seizoen in De Kuip en leek toe te groeien naar de ideale WK-vorm. En nu moet-ie zich ineens zorgen maken over heel andere zaken. Kan hij nog terug naar Iran? Staat zijn toekomst bij de nationale ploeg op het spel? Laten ze zijn familie wel met rust?

2

Iran slaagde er nog nooit in om de eerste ronde van het WK te overleven. Het grootste aantal doelpunten dat het team op één eindronde kon maken, bedraagt ook slechts twee.

De terugkeer van Carlos

Carlos Queiroz leidde Iran tijdens het WK 2018, waarna hij vervangen werd door Marc Wilmots, die op zijn beurt aan de kant werd geschoven voor Dragan Skocic. Maar op het WK in Qatar zal opnieuw Carlos Queiroz bondscoach zijn van Team Melli.

1976

Hoewel Iran beschouwd wordt als een van de sterkste Aziatische voetballanden, is het al van 1976 geleden dat het land nog eens het continentale kampioenschap kon winnen. Het speelde nadien zelfs nooit meer de finale.