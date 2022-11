sterk punt

Sinds de pijnlijke uitschakeling op het WK 2018, toen Japan in de absolute slotfase tegen België op een counter liep en zo een 2-0-voorsprong uit handen gaf, is de focus meer komen te liggen op defensieve discipline. Het resultaat is dat Japan amper nog tegendoelpunten slikt en vaker speculeert op de counter, wat in een ‘groep des doods’ met Spanje en Duitsland van pas kan komen.

zwak punt

Na een sterke WK-kwalificatiecampagne kreeg het vertrouwen in juni een flinke deuk toen er in een oefenwedstrijd met 0-3 verloren werd van Tunesië. Dat werd in september rechtgezet met winst (2-0) tegen de VS, maar het lijkt erop dat bondscoach Moriyasu nog enkele belangrijke knopen door te hakken heeft. Het voorbije jaar experimenteerde hij voortdurend met wisselende bezettingen. Een type-elftal is er niet.

blikvanger Takefusa Kubo

Het is niet eens zeker dat hij in de basisploeg zal staan, maar toch is deze 21-jarige aanvaller de ster van Japan. Al op jonge leeftijd ontstond er een hype rond hem, zo werd hij opgepikt door FC Barcelona en groeide hij ook in hun befaamde jeugdacademie La Masía snel uit tot een sensatie. In zijn eerste volledige seizoen bij de U11 van Barça maakte hij 70 doelpunten in 30 wedstrijden. Op bijna elk toernooi werd het Japanse talent verkozen tot MVP.

Bij Barça droomden ze al van een nieuw Messiverhaal, maar dat was buiten de FIFA gerekend. Die kwam erop uit dat de transfer van de minderjarige Kubo niet reglementair was, een verplichte terugkeer naar Japan volgde. Als amper 15 jaar en 5 maanden oude knaap maakte hij daar voor FC Tokyo zijn debuut in de J-League. De jongste debutant ooit. Enkele maanden later scoorde hij een eerste keer bij de profs, eveneens als jongste ooit.

In 2019 plukte Real Madrid de 18-jarige vedette weg bij Tokyo en liet hem een contract voor vijf jaar tekenen. Maar daar stopte het sprookje. Kubo kon in Madrid de hoge verwachtingen nooit inlossen en uitleenbeurten aan Mallorca, Villarreal en Getafe draaiden op teleurstellingen uit. Bij Real Sociedad probeert Kubo nu eindelijk een vaste stek te veroveren bij een Europese profclub. Hij kan er een voorbeeld nemen aan Martin Odegaard, die een gelijkaardig parcours doorworstelde en na een passage bij Sociedad nu bij Arsenal schittert.

Kubo wordt voornamelijk geroemd voor zijn techniek, snelle voeten en uitstekende kijk op het spelletje. De begaafde linkspoot komt het best tot zijn recht op de tien, maar kan ook op de flank of als tweede spits uitgespeeld worden.

14

14 seconden, zo snel ging de counter waarmee België Japan op het vorige WK in de blessuretijd uit het toernooi knikkerde. Een nationaal trauma, waar achteraf zelfs een dure documentaire aan gewijd werd: ’Rostov’s 14 seconds’.

Vrouwelijke scheidsrechters

De FIFA heeft drie vrouwelijke scheidsrechters aangeduid voor het WK in Qatar. Onder hen één Japanse: de 36-jarige Yoshimi Yamashita uit Tokio. Afgelopen september werd ze bovendien de eerste vrouwelijke ref die een profwedstrijd uit de J-League mocht leiden. De twee andere vrouwelijke hoofdscheidsrechters in Qatar zijn Stéphanie Frappart (Frankrijk) en Salima Mukansanga (Rwanda).

46

Zoveel doelpunten maakte Japan in de eerste kwalificatieronde voor dit WK. Het won daarin alle acht wedstrijden, met dus een gemiddelde van bijna zes goals per wedstrijd. In de volgende Aziatische kwalificatieronde eindigde het tweede achter Saudi-Arabië, voldoende voor een ticket naar Qatar.

© National

© getty