ANALYSE – STERKTES

48 overwinningen in 2022, evenveel als UAE en Quick-Step, met de Tourzege van Vingegaard als kroon op het werk. Een meesterstuk, opgezet door de geweldige inspanningen van Van Aert en Roglic, afgemaakt door een onkreukbare Deen. Omdat de perceptie dreigt te ontstaan dat de Nederlanders in dit Nederlandse team alleen dienen om te knechten, zijn er Nederlandse kopmannen gehaald. Of teruggehaald, want Wilco Kelderman en Dylan van Baarle hebben een verleden binnen de werking van het vroegere Rabobank.

VERRASSINGEN

Vorig jaar werd op deze pagina’s al Olav Kooij getipt. Dat hadden we goed gezien: in 2022 behaalde de toen 20-jarige Kooij twaalf overwinningen. Nu nog omzetten naar grote koersen. De Brit Thomas Gloag won een rit in de Ronde van de Toekomst en werd vervolgens bij het profteam gehaald. In de zware Italiaanse najaarskoersen hield hij zich meer dan staande. Nieuwkomers bij Jumbo-Visma ontdekken soms onvermoede krachten, met prestaties die ze zelf niet voor mogelijk hielden. Wie weet overkomt het Hongaars kampioen Attila Valter.

© National

ZWAKTES

Pogacar heeft zich de voorbije Tour lelijk vergaloppeerd, maar dat overkomt hem geen tweede keer. Kan Vingegaard hem kloppen, man tegen man? Roglic liet zijn schouder opereren en kent trainingsachterstand. Hij wil top zijn tegen de Giro, maar dat wordt nipt. Tobias Foss stoot op een probleem dat te voorspellen viel: te veel kopmannen versperren hem de weg. Het contract van de wereldkampioen tijdrijden loopt af en hij laat nu al doorschemeren dat hij dat liever niet verlengt. Dat het rommelt bij hoofdsponsor Jumbo is geen goed nieuws.

DOELEN

Roglic krijgt een erg sterke equipe mee naar de Giro. De ploeg voor Vingegaard in de Tour is even kloek, maar de nadruk ligt minder op klimmen. Het idee lijkt: de koers controleer je op het vlakke, bergop heeft Vingegaard genoeg aan Kuss en Kruijswijk. Iemand als Benoot kan natuurlijk ook een col op, maar niet elke dag en niet in de finale. Van Aert moet eindelijk een kasseiklassieker winnen. Niemand heeft betere helpers. ’t Is niet uitgesloten dat Laporte, Van Baarle of Benoot zelf met de zege gaat lopen, als de koers zo uitdraait.

TRANSFERS – IN

Thomas Gloag (belofte), Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe), Jan Tratnik (Bahrain Victorious), Attila Valter (Groupama-FDJ), Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)

OUT

David Dekker (Team Arkéa-Samsic), Tom Dumoulin (gestopt), Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny), Chris Harper (Team Jayco-Alula), Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty)