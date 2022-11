sterk punt

Behalve in de verdediging, waar Gentverdediger Ngadeu de sterkhouder is, heeft Kameroen in elke linie spelers van internationaal kaliber. Onana toonde de voorbije jaren zijn klasse in de Champions League met Ajax, Zambo Anguissa is een van de rijzende sterren in de Serie A en voorin hebben Aboubakar, Choupo-Moting en Toko Ekambi al bewezen dat ze op het hoogste niveau een doelpunt kunnen maken.

zwak punt

Intern rommelt het al een tijdje bij Kameroen. Zo vernamen de spelers via een gelekt document dat vlotjes zijn weg vond naar de sociale media dat hun WK-kwalificatiepremie van 19.000 euro evenveel bedroeg als die van de kitmanagers en de dokter. De interne machtsstrijd tussen ex-ploegmaats Song en bondsvoorzitter Eto’o, van wie gezegd wordt dat hij zich te veel bemoeit met het sportieve, deed de spelersgroep ook geen goed.

blikvanger André-Frank Zambo Anguissa

Toen Zambo Anguissa op de laatste dag van de zomermercato van 2021 geheel anoniem op huurbasis van Fulham naar Napoli trok, werd hij clichématig omschreven als een atletische speler die het middenveld van de Napolitanen extra power zou geven. Maar in zijn eerste match voor Napoli tegen aartsrivaal Juventus, waarin hij volgens veel waarnemers man van de match was, kwamen veel Italianen tot de vaststelling dat Zambo Anguissa eigenlijk een balvirtuoos is. In Spanje en Engeland wisten ze al langer hoe groot het potentieel van de Kameroener was. Drie seizoenen geleden was de aan Villarreal verhuurde Zambo Anguissa na Lionel Messi en Nabil Fekir de speler die de meeste dribbels had ondernomen in la Liga. En in maart 2021 was hij bij Fulham volgens het sportanalysebedrijf Opta de vijfde beste dribbelaar in de vijf grote Europese competities.

De rijzige middenvelder van Napoli is in sommige opzichten een laatbloeier. Hij kreeg bij Marseille op zijn 19e zijn eerste speelminuten als profvoetballer, maar het zou nog vier jaar duren voor hij bij Villarreal zijn eerste competitiedoelpunt zou maken. In september van dit jaar speelde hij tegen Liverpool (1-4-winst) pas zijn eerste wedstrijd in de Champions League en zijn prestatie was zo indrukwekkend dat The Guardian een groot artikel aan hem wijdde. Dat kon ook niet anders in een wedstrijd waarin hij excelleerde met 87% succesvolle passes, 100% succesvolle dribbels (2/2), 100% succesvolle lange passes (3/3), 57% succesvolle tackles, vijf steals en een doelpunt.

Qatar wordt ook het eerste WK voor de verbindingsman op het middenveld van Kameroen, die op 16 november 27 jaar wordt.

8

Kameroen is met acht WK-deelnames het best presterende land van Afrika. In 1990 waren de Ontembare Leeuwen ook het eerste Afrikaanse team dat de kwartfinales bereikte op een WK.

Puma

De 20-jarige samenwerking (1998-2018) tussen Kameroen en kledingsponsor Puma leverde enkele iconische shirts op zoals het mouwloze exemplaar (2002), de bodysuit (2004) en het truitje met een all-over print van een leeuw (2017). In 2019 stapte Kameroen over op Le Coq Sportif en sinds dit jaar worden de truitjes geleverd door One All Sports, dat vooral actief is in de autosport.

670

Rigobert Song is Kameroens recordhouder wat betreft aantal speelminuten op een WK. Van de huidige selectie hebben enkel N’Koulou (524 minuten), Choupo-Moting (392 minuten) en Aboubakar (188 minuten) al toernooi-ervaring.