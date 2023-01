Kies dé voetbalmama/-papa van 2023

Sport/Voetbalmagazine gaat samen met Voetbal Vlaanderen op zoek naar dé voetbalmama/-papa van het jaar. De bedoeling is om de mensen in het zonnetje te zetten die zich belangeloos inzetten voor een jeugdploeg uit het amateurvoetbal. U mag ze nomineren en daarna stemmen.

U kent ze wel: de mama’s en papa’s van jeugdspelers die een handje – of soms zelfs een hele arm – toesteken op de voetbalclub van dochter- of zoonlief. Wat helpen in de kantine, de was doen, een training overnemen, scheidsrechter zijn, een Sinterklaasfeestje organiseren… Ze doen dat vaak zonder er iets voor terug te verwachten, maar Sport/Voetbalmagazine wil die mensen graag eens in de spotlights zetten.

Want zonder hen en tal van andere vrijwilligers zouden heel wat clubs niet kunnen overleven, waardoor voor heel wat kinderen een sociaal vangnet en een bron van plezier zou verdwijnen. Daarom gaan wij op zoek naar dé voetbalmama/-papa van 2023!

Hoe werkt het?

Ken jij iemand die voor deze prijs in aanmerking komt? Stuur dan de naam van jouw kandidaat naar voetbalouder@roularta.be en motiveer je keuze in een paar zinnen.

Vermeld ook de club waar de persoon in kwestie actief is en laat jouw contactgegevens achter.

Bij Sport/Voetbalmagazine maken we een selectie maken van de vijf kandidaten die volgens ons het meest in aanmerking komen. Daarna mogen die vijf kandidaten zelf een kort filmpje maken waarin ze zich voorstellen. We nemen ook contact met hen op voor wat meer uitleg over de club waar ze actief zijn en hun engagement daarin.

We lanceren de verhalen en de filmpjes op onze site sportmagazine.be waar iedereen kan stemmen op de kandidaat van haar/zijn voorkeur. De uiteindelijke laureaat wint verschillende mooie prijzen (oa een jaarabonnement op dit magazine, shirts voor de club…) en krijgt Imke Courtois op bezoek voor een reportage in Sport/Voetbalmagazine.

In samenwerking met: Voetbal Vlaanderen

