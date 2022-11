sterk punt

Sinds het succesvolle WK in 2018 onderging Kroatië een metamorfose, zonder dat dat ten koste ging van de resultaten. Het hart van de ploeg bleef behouden: het middenveld bestaat nog steeds uit de ervaren driehoek Brozovic–Kovacic–Modric. Met op links ook nog de polyvalente Perisic. De ploeg trekt vol vertrouwen naar Qatar: sinds het EK vorig jaar verloor Kroatië slechts 1 keer.

zwak punt

Akkoord, Modric is zelden geblesseerd en dartelt nog steeds over een veld als een pasgeboren veulen, maar dat een 37-jarige nog steeds de motor van de ploeg is, zegt wel iets. Bijna alle creatieve ingevingen komen van zijn voet. Bijgevolg is het voor de tegenstander ook evident om de defensieve tactische accenten op hem te leggen. Coach Dalic zweert bovendien al jaren bij een vast tactisch stramien in 4-3-3, hetgeen toch wat voorspelbaar wordt.

blikvanger Ivan Perisic

Voor de Belgische voetbalfans geen onbekende, aangezien hij zijn indrukwekkende profcarrière lanceerde in de Jupiler Pro League. Eerst als speler van Roeselare (uitgeleend door Sochaux), nadien bij Club Brugge, waar hij in 2011 bekroond werd als Profvoetballer van het Jaar en ook voor het eerst werd opgeroepen voor de Kroatische nationale ploeg. Nochtans was Ivan Perisic eerst gaan testen bij Anderlecht, club waar hij zelf naartoe wilde, maar daar vond men zijn aanwerving geen prioriteit.

Het kan verkeren… Dertien jaar later geldt Perisic samen met Luka Modric als een levende legende in zijn land en dé exponent van deze tweede gouden generatie van het Kroatische voetbal – de eerste, met onder andere Davor Suker, Robert Prosinecki en Zvonimir Boban, won in 1998 de bronzen medaille op het WK in Frankrijk. Terwijl Perisic in zijn eerste profjaren eerder te boek stond als begaafde, maar moeilijk te coachen aanvaller, groeide hij nadien bij achtereenvolgens Dortmund, Wolfsburg, Inter, Bayern München en nu Tottenham uit tot een gewaardeerde, polyvalente en gedisciplineerde leidersfiguur.

Op het vorige WK was de perfect tweevoetige Perisic samen met Modric de bepalende figuur in de historische campagne tot de finale. Hij scoorde zowel in de groepsfase, in de halve finale tegen Engeland als in de finale tegen Frankrijk. Bovendien was hij de speler met de meest afgelegde meters op het hele toernooi. Qatar wordt al zijn derde WK. Niet slecht voor een jongen die opgroeide op een kippenboerderij en als 18-jarige voor Sochaux tekende om met dat geld het familiebedrijf te redden.

120

De afstand die bondscoach Zlatko Dalic in oktober dit jaar te voet aflegde tijdens een pelgrimstocht van zijn geboortedorp Livno naar bedevaartsoord Medugorje. Dalic, zeer gelovig, coacht elke wedstrijd met een paternoster in zijn broekzak.

Mario Mandzukic en Ivan Rakitic

Van een make-over gesproken: sinds de historische zilveren medaille op het WK 2018 zwaaide een hele generatie topvoetballers af bij Kroatië. Met Mario Mandzukic en Ivan Rakitic als voornaamste boegbeelden. Recent kwam daar ook nog rechtsachter Sime Vrsaljko bij.

9,4 miljoen

Dat is het jaarlijkse salaris van Luka Modric, maar daarmee is hij niet de best verdienende Kroatische sportfiguur. Die eer is weggelegd voor Bojan Bogdanovic, basketbalspeler bij NBA-ploeg Utah Jazz: hij verdient 18 miljoen euro per jaar.