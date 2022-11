sterk punt

Door de trainerswissel op minder dan 100 dagen van de start van het WK lijkt iedereen bij de nationale selectie weer net op tijd wakker geschud en op één lijn te staan. Met Ziyech, Mazraoui en Harit keerden drie belangrijke pionnen terug bij de ploeg. Onder Regragui plooit Marokko diep terug en speculeert het op de snelle tegenaanval. Met de dribbelvaardige wingers Boufal en Ziyech, aangevuld met counterspits En-Nesyri heeft de ploeg daar de kwaliteiten voor.

© National

zwak punt

Een echte goalgetter ontbreekt bij Marokko. Met 14 goals in 48 interlands kan je En-Nesyri bezwaarlijk een scherpschutter noemen. Voetballen kunnen ze allemaal, maar efficiëntie en discipline ontbreken wel eens in de selectie. Met woelwaters als Ziyech, Amallah en Harit wacht coach Regragui bovendien een stevige uitdaging om de groepssfeer te managen. Zelf is Regragui ook allerminst onbesproken. Licht ontvlambaar dus, deze Leeuwen van de Atlas.

blikvanger Hakim Ziyech

Dankzij zijn glorieperiode bij Ajax (drie keer verkozen tot Speler van het Jaar) en zijn verkiezing tot Afrikaans Voetballer van het Jaar 2018 is Hakim Ziyech razend populair in Marokko. De speler van Chelsea had echter evengoed voor Oranje kunnen spelen in plaats van de Leeuwen van de Atlas. Guus Hiddink riep hem ooit op voor Nederland, maar toen moest Ziyech geblesseerd verstek geven. Zijn wieg stond in Dronten, in Flevoland, en daar zette de dribbelvaardige aanvaller ook zijn eerste voetbalpasjes. Hij werd verder opgeleid bij Heerenveen, waar Marco van Basten hem in augustus 2012 liet debuteren als profvoetballer. Echt boteren deed het niet tussen de Nederlandse legende en het jonge talent met een (toen al) opstandig karakter.

© getty

Ziyech kende geen makkelijke jeugd, waarin de vroege dood van zijn vader, die leed aan multiple sclerose, een cruciaal moment bleek. Hij groeide op in een omvangrijk gezin, omgeven door 5 broers en 4 zussen, maar waarin een autoritaire hand ontbrak. Enkele van zijn broers werden bij de jeugd nog grotere voetbalkwaliteiten toegedicht, maar zij geraakten op het verkeerde pad. De politie van Dronten stond geregeld aan de deur bij de Ziyechs.

Hakim zou later meermaals in conflict komen met zijn trainers. Zo ook bij de Marokkaanse nationale ploeg. Daar nam hij in mei 2017 een eerste keer afscheid na een meningsverschil met bondscoach Hervé Renard. Na een verzoenend gesprek keerde hij enkele maanden later terug als international. Om dan begin dit jaar alweer een interlandstop in te lassen na een ruzie met Vahid Halilhodzic. Nu de Bosnische trainer vervangen is door Walid Regragui, is Ziyech weer beschikbaar en klaar om zijn tweede WK met Marokko te spelen.

© getty

4

Amper 4 keer verloor Vahid Halilhodzic in de drie jaar (en 44 wedstrijden) dat hij bondscoach was van Marokko. Toch kreeg hij midden augustus zijn C4 overhandigd. De Bosniër lag overhoop met een aantal sterspelers, onder andere Ziyech. Ook de uitschakeling in de kwartfinale van de Afrika Cup vorig jaar werd hem kwalijk genomen.

10

In 1998 bereikte Marokko zijn hoogste notering ooit in de FIFA-ranking. Daarmee was het op dat moment het eerste Afrikaanse land dat die top 10 op de wereldranglijst haalde.

Chris Van Puyvelde

In juli van dit jaar werd Chris Van Puyvelde aangesteld als technisch directeur bij de Marokkaanse voetbalbond. De 62-jarige Belg vervulde diezelfde functie de voorbije vier jaar ook al bij de Chinese voetbalbond. En daarvoor, van 2015 tot 2018, bij de Belgische voetbalbond. Ongetwijfeld zal hij voor Marokko een nuttige bron van informatie zijn in het duel tegen de Rode Duivels.