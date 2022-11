sterk punt

Het zou zomaar kunnen dat Mexico na zeven achtste finales op rij ditmaal de groepsfase níét doorkomt. Het zou ook zomaar eens kunnen dat de ploeg van Gerardo Martino eindelijk weer eens verder geraakt dan de laatste zestien. De Argentijnse bondscoach heeft alleszins een mooie mix van ervaring, jeugdige frisheid, agressiviteit en technische vaardigheid tot zijn beschikking.

zwak punt

Van de huidige selectie is maar één speler actief in de top van de Premier League, Bundesliga, La Liga of Serie A: Hirving Lozano. En de aanvaller is bij Napoli lang niet altijd een starter. Het gebrek aan een échte wereldtopper kan Mexico weleens opbreken. Een paar spelers kunnen de sprong omhoog nog wel maken, zoals Edson Álvarez (Ajax), Santiago Giménez (Feyenoord), Johan Vásquez (Cremonese), Carlos Rodríguez (Cruz Azul) en Diego Lainez (Braga).

© National

blikvanger Edson Álvarez

Edson Álvarez was een speler van wie de handen van Erik ten Hag spontaan begonnen te jeuken. Na het voor Ajax wonderbaarlijke seizoen 2018/19 werd hij voor liefst vijftien miljoen euro aangetrokken, om op termijn de vertrokken Matthijs de Ligt te doen vergeten. Maar de trainer die tegenwoordig Manchester United terug op de Europese kaart probeert te zetten, wist maar al te goed dat het een soort bouwpakket was, die 1,87 meter lange slungel van het Mexicaanse Club América.

© Getty Images

Het veroveren van ballen en uitvechten van duels kon Álvarez al als de beste. Bij zijn overgang naar Amsterdam gold hij niet voor niets als vaste basisklant in de nationale ploeg van Mexico. Maar aan de bal was er ruimte voor verbetering, oordeelde Ten Hag. ‘Op het trainingsveld zijn we technisch heel erg bezig geweest’, legde de trainer uit. ‘Met de aanname. Met het open staan. Maar ook met zijn positionering op het veld. Van eenvoudig naar complex. Verticaliteit in zijn spel aanbrengen. Ook met beelden.’

Álvarez hoorde het allemaal aan, voerde de opdrachten van Ten Hag braaf uit, maar worstelde. Niet in de laatste plaats omdat hij het vanwege de strenge Nederlandse regelgeving maandenlang zonder zijn vrouw en dochtertje moest doen. Maar de Mexicaan hield zich groot en vocht zich in de basis van Ajax. Uiteindelijk niet als vervanger van De Ligt, maar als verdedigende middenvelder. Omdat hij aan de bal ook stukken beter is geworden door de lessen van Ten Hag en diens opvolgers, staat hij inmiddels bij menig Premier Leagueclub op de radar. En Mexico, waar hij nu een van de dragende spelers is, profiteert mee.

5

De supporters van El Tri zullen massaal aanwezig zijn in Qatar. Qua aantal verkocht tickets voor het WK staan de Mexicanen in de top 5, na Qatar, de Verenigde Staten, Saudi-Arabië en Engeland.

Gerardo ‘Tata’ Martino

‘Tata buiten!’ Na de met 2-3 verloren oefenwedstrijd tegen Colombia wilde een deel van de Mexicaanse supporters het vel van de Argentijnse bondscoach Gerardo ‘Tata’ Martino. Voorafgaand had hij ook verstek gegeven voor een training van de nationale ploeg. De reden: hij keek liever naar Argentinië-Honduras op tv.

16

Mexico kon in zijn geschiedenis nog maar 5 keer winnen van Argentinië. De laatste keer dateert al van 10 juli 2004 op de Copa América. Van de 35 confrontaties met El Albiceleste gingen er 16 verloren; 14 keer werd gelijkgespeeld.