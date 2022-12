Mister Antwerp: Great Old eert Vic Mees

Michel Schepers – 280 pagina’s – 30 euro – paperback – Uitgeverij Sportumi – Te bestellen via de digitale fanshop van de club: https://shop.royalantwerpfc.be

Dit jaar is het tien jaar geleden dat Vic Mees (1927-2012) overleed. Hij is meer dan wie ook ‘mister Antwerp’, zoals de titel van het boek van Michel Schepers zegt. Dat de Great Old in de jaren vijftig aan de top van het Belgisch voetbal stond, was vooral te danken aan de grinta en het talent van Mees. Hij won in de liefdevolle kleuren de beker (1955), de titel (1957) en eindigde twee keer op de tweede plaats (1956 en 1958). Eigenlijk was Mees een box-to-boxspeler avant la lettre: verzorgd in de opbouw, aanvallende impulsen, maar evenzeer sterk als opruimer. In totaal speelde hij 649 keer voor Antwerp. Ook bij de nationale ploeg werd hij een vaandeldrager. Schepers schreef dit huldeboek samen met de kinderen van Mees.