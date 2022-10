Het begon met een zevende plaats als nieuweling, in 2011. Elf jaar later heeft Eli Iserbyt op de Koppenberg al viermaal gewonnen. Eén keer als belofte (2016), en de laatste drie edities bij de elite (2019, 2020, 2021). Geen cross die dan ook meer op het lijf van het West-Vlaamse lichtgewicht geschreven is, zelfs in de modder. Evenaart hij ooit recordhouder Sven Nys, met negen zeges op de bult van Melden? Op zijn 25e heeft hij zeker nog tijd.