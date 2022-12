MM Antverpia: Toby aan de drank

De geslepen flessen gin, amaretto en pastis die Toby Alderweireld op de markt heeft gebracht zijn pareltjes. Ze zitten vol kleine details: de klok centraal op de flessen staat op 20:00 (de postcode van Antwerpen) en de koepel die de flessenhals vormt, is die van het Centraal Station. ‘Als je daar aankomt, dan ben je er’, zegt de fiere Antwerpenaar in Alderweireld. Behalve het glas is alles ‘made in Antwerp’. De drie dranken op basis van graanalcohol zijn gedestilleerd, gebotteld en verdeeld in Antwerpen. Volgens Alex Agnew heeft Alderweireld ‘den besten amaretto ooit’ gelanceerd. Ook de gin en pastis gingen er vlotjes in toen Alderweireld te gast was in ‘Welcome To The AA’, de podcast van de stand-upcomedian. 500ml- Prijzen vanaf 54 euro mmantverpia.com

