Movistar Team

ANALYSE – STERKTES

Het degradatiespook zei boe en plots vond Movistar de zesde versnelling. Een troosteloos seizoen werd meer dan gered door Enric Mas in de Vuelta. Aan Evenepoel viel weinig te doen, maar Mas heeft het hem toch moeilijk gemaakt. De klimmer uit de Balearen reed daarna, op euforie, een geweldig Italiaans najaar. Met die benen moeten ze er in de Ardense koersen ook schrik van hebben. Guerreiro, Aranburu en Garcia Cortina zouden bij elk team welkom zijn. Geen veelwinnaars, maar ereplaatsen hebben ook hun waarde.

VERRASSINGEN

De 19-jarige Ivan Romeo komt over van Hagens Berman-Axeon, het gereputeerde belofteteam van Axel Merckx. Hij is 1m93 maar zag desondanks een toekomst als klimmer. Zijn lichaamsbouw indachtig hebben zijn begeleiders de sterke Spanjaard georiënteerd naar tijdritten en kasseien. Naar eigen zeggen is Romeo verliefd op Vlaamse koersen. Uitstekend: daar kon Movistar versterking gebruiken. Sprinter Max Kanter reed vorig jaar 27 keer (!) top tien, zonder te winnen. Zou het een record zijn? Met de beensnelheid is niks mis, de plaatsing kan beter.

ZWAKTES

Zonder de punten van Alejandro Valverde had Movistar zich niet gered. Binnen het peloton hoorde hij niet meer bij de kleppers, binnen Movistar was hij nog steeds afgetekend de sterkste. De Spanjaarden hebben een vervanger, maar dan op termijn: alle zeilen worden bijgezet om Carlos Rodríguez los te weken bij INEOS. Tot hij komt is het behelpen. Op een topsprinter aast Movistar al lang, maar of Fernando Gaviria dat anno 2023 nog is… De verhalen van zijn vorige werkgevers klinken niet positief. De Colombiaan is nog geen 30 en oogt al uitgeblust.

DOELEN

De parcoursbouwers tekenden een Vuelta uit op maat van hun landgenoot Enric Mas. Die zal hopen dat zijn seizoen tegen die tijd al geslaagd is, met goeie prestaties in de Ardennen en de Tour. Ooit was Movistar specialist in rittenkoersen van één week. Guerreiro, Verona en Sosa moeten die traditie verderzetten. Jurgen Roelandts wordt de eerste Belg in de volgwagen van Movistar. Het team heeft een ijzersterke vrouwenploeg, met Annemiek van Vleuten, en ploegleiders switchen tussen mannen en vrouwen: een uitstekende kans om van elkaar te leren.

TRANSFERS – IN

Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Ruben Guerreiro (EF Education – EasyPost), Iván Romeo (belofte)

OUT

Iñigo Elosegui (Equipo Kern Pharma), Alejandro Valverde (gestopt)