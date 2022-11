sterk punt

Met Frenkie de Jong, Virgil van Dijk, Steven Bergwijn en Memphis Depay in vorm kan Oranje zich ontpoppen als een gevaarlijke outsider voor de wereldtitel. Elke WK-favoriet kan straks zomaar ten onder gaan tegen Nederland. Zeker met Van Gaal aan het stuur. Sla de resultaten in zijn derde ambtsperiode er maar op na: vijftien wedstrijden zonder nederlaag, en twee zeges tegen België.

© National

zwak punt

Datzelfde België heeft Thibaut Courtois onder de lat staan, Frankrijk leunt al meer dan een decennium op Hugo Lloris, Duitsland nog langer op Manuel Neuer en de Brazilianen hebben met Alisson en Éderson zelfs de beschikking over twee topkeepers. Op wie kan Nederland in Qatar bouwen? Dat is vlak voor de WK-start nog altijd een vraag zonder antwoord.

© getty

blikvanger Frenkie de Jong

Is de ideale schoonzoon de hype voorbij? Er was een tijd dat Nederlandse lezers massaal de artikels verslonden waarboven de naam Frenkie de Jong stond. Dat is inmiddels verleden tijd. Nu Xavi hem niet eens meer tot zijn ideale elf rekent, zijn de Nederlandse voetballiefhebbers wellicht te moe of teleurgesteld om nog berichten vanuit Barcelona over hun voormalige oogappel te lezen. De Jong is op zijn 25ste niet de internationale supervedette die menig landgenoot in hem vermoedde. Althans niet in Camp Nou. In het buitenland is de ster van de Champions League-Middenvelder van het Seizoen 2018/19 en nummer elf van de Ballon d’Or-verkiezing van 2019 daardoor flink getaand.

© belgaimage

Het contrast met zijn status in het Nederlands elftal is enorm. Net als eerder Ronald Koeman kan ook Louis van Gaal niet zonder de middenvelder die met speels gemak voorbij tegenstanders kan dribbelen. Zonder Frenkie de Jong, die het ritme van de ploeg bepaalt, de verbinding vormt tussen verdediging en aanval, en met zijn inzicht ook talloze tegenaanvallen onderbreekt, sprankelt Oranje een stuk minder. Sterker, als de ex-Ajacied er onverhoopt een keer niet bij is, zoals in het afsluitende Nations Leagueduel met België, vraagt dat om een aanpassing van de speelwijze. Desondanks was het Nederlands elftal nog steeds in staat om grote tegenstanders te verslaan – zie de 1-0 tegen de Rode Duivels – maar of op die manier een wereldtitel behaald kan worden… Kortom: een van de belangrijkste bezigheden van Van Gaal en co zal duimen zijn dat Frenkie de Jong fit blijft.

1

Raar maar waar: voor Virgil van Dijk (31) is het de eerste keer dat hij met de nationale ploeg aan een groot toernooi deelneemt.

Louis van Gaal

Louis van Gaal (71) lijdt al sinds 2020 aan een agressieve vorm van prostaatkanker. ‘Het is een ziekte die je moet kunnen managen’, zei hij erover. ‘En dat heeft met energie te maken. Ik krijg energie van de jongens. Dan denk je er niet over na.’

42

Met zijn 42 goals voor Oranje zit de 28-jarige Memphis Depay nog maar 8 eenheden verwijderd van topscorer aller tijden Robin van Persie. Kan hij in Qatar aan de achterstand knabbelen?