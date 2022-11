Nu in de winkel: de ultieme WK-gids van Sport/Voetbalmagazine

Wie het WK wil volgen met kennis van zaken haalt best de ultieme WK-gids in huis. Wat mag u verwachten?

Traditiegetrouw staat deze gids van Sport/Voetbalmagazine boordevol grote en kleine weetjes, scherpe analyses en boeiende interviews.

Amadou Onana maakt zich sterk dat de Rode Duivels niemand moeten vrezen. Onze columniste Imke Courtois legt de bondscoach op de rooster. Waarom houdt hij toch vast aan de vaste (oude) waarden in het elftal?

U komt ook te weten hoe sterk of zwak de overige 31 deelnemende landen zijn met de selecties, blikvangers, sterke en zwakke punten en opvallende cijfers, statistieken en weetjes.

Maar we fileren niet alleen de sportieve aspecten van het WK in Qatar. Met onze man ter plaatse praten we over de schandvlekken van dit tornooi. Wanneer alle ogen en camera’s op de Golfstaat zullen gericht zijn mag ook de vaak penibele situatie van de gastarbeiders en de lokale bevolking niet onderbelicht blijven.

We wensen u alvast enorm veel leesplezier!