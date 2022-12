Officiële Wereldbekerbal respectvoller dan FIFA zelf

Respect, fair play, verantwoordelijkheid, passie, teamwork. Die woorden staan in het Esperanto op de officiële bal waarmee ze op de Wereldbeker in Qatar gevoetbald hebben. De FIFA verkoopt de bal nu aan 150 euro. Nadat de wereldvoetbalbond in Qatar eerst al het zelfrespect dat het nog had, verkocht heeft. Onder meer door te zwichten voor de eisen van de Qatarese machthebbers en de OneLove-aanvoerdersband te verbieden, op het laatste moment de bierconsumptie aan banden te leggen en vooral door in een hallucinante openingsspeech van voorzitter Gianni Infantino alle geloofwaardigheid die de FIFA nog restte te grabbel te gooien. Voor wie toch graag de Al Rihla-bal koopt, dat kan via onderstaande link. ‘Hij zal de wereld niet verbeteren’, zo luidt een persbericht over de FIFA-bal. ‘Maar is toch een symbooltje van kosmopolitisme, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid.’ Walk that talk, FIFA. www.adidas.be/nl/fifa_world_cup-ballen