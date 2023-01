Panini Belgische competitie: sinds 1972

Na het wereldbekervoetbalprentjesplakboek is Panini er nu opnieuw met stickers van de spelers uit de Jupiler Pro League. De allereerste collectie van Panini België was die van Mexico ’70. Raphaël de Latre du Bosqueau lanceerde de Belgische poot van de Italiaanse wereldleider in de sector van de zelfklevercollecties in een caravan in de tuin van zijn huurwoning. Twee jaar later kwam het eerste album uit van het Belgische eersteklassevoetbal.

Een starterspakket kost 9,90 euro voor een album en tien stickerzakjes. Te koop in boekhandels, grootwarenhuizen, speelgoedwinkels of online via www.sticker-collection.be