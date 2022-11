sterk punt

Robert Lewandowski begint straks tegen Mexico alweer aan zijn vijfde eindronde met Polen. Tien jaar geleden in eigen land (en Oekraïne) was hij al van de partij. Maar vier goals in veertien eindrondewedstrijden zal hem niet tevreden stemmen. Een van ’s werelds beste doelpuntenmachines zal dus getergd aan de aftrap staan in Qatar. En een getergde Lewa is iemand om rekening mee te houden.

zwak punt

De Poolse ploeg steunt nog altijd op dezelfde namen. Van hen bevinden Piotr Zielinksi (28) en Jan Bednarek (26) zich op hun piek, maar Lewandowski, op wie geen leeftijd staat, niet meegerekend gaat het bij verdediger Kamil Glik (34) en middenvelder Grzegorz Krychowiak (32) allemaal wat stroever en langzamer. En doelman Wojciech Szczesny beleeft bij Juventus niet zijn sterkste seizoen.

© National

blikvanger Nicolò Zaniolo

Hoezo hebben talenten nul kans onder José Mourinho? Vaak wordt dan gewezen op Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Mohamed Salah, die op jonge leeftijd naar Chelsea werden gehaald maar nooit een echte kans onder de Portugees kregen en daarom hun geluk uiteindelijk elders zochten. Bij AS Roma heeft Mourinho zeker plaats voor jeugdige spelers.

Denk aan de Uruguayaan Matías Viña (24), de Braziliaan Roger Ibañez (23), de Albanees Marash Kumbulla (22) en de Italiaanse superbelofte Nicolò Zaniolo (23). Maar degene die door zijn trainer voortdurend liefdevol bambino wordt genoemd, is Nicola Zalewski. In januari twintig jaar geworden, geboren uit Poolse ouders maar getogen in de Eeuwige Stad, de gehele opleiding van de club doorlopen. Toen Mourinho de jongen voor het eerst bezig zag, besefte hij dat Roma goud in handen had. Maar niet per se als centrale middenvelder; Zalewski had de trap, de snelheid en de inhoud van een wingback. De ideale vervanger van Leonardo Spinazzola dus, nadat die in de kwartfinale van Euro 2020 langdurig was weggevallen met een gescheurde achillespees. Maar het duurde even voordat Zalewski er klaar voor was.

Begin vorig seizoen werd de Italiaanse Pool geconfronteerd met het verlies van zijn vader Krzysztof, zijn trouwste fan. Mourinho legde vaderlijk een arm om zijn bambino heen en stond Zalewski bij in de zwaarste tijd van zijn leven. Hij kreeg er een voortreffelijke speler voor terug. In het shirt van het land van zijn vader heeft de wingback zich tijdens de Nations League opgeworpen als beste kracht na Robert Lewandowksi. Het WK is een nog veel beter podium om je als nieuw toptalent te presenteren aan de wereld.

34

Als Robert Lewandowski op het WK in Qatar een goal maakt, wordt hij met zijn 34 jaar en 2 maanden de op een na oudste doelpuntenmaker van de Poolse nationale ploeg. De oudste is Lucjan Brychczy, die 35 jaar, 2 maanden en 14 dagen was toen hij op 27 augustus 1969 scoorde in de 6-1-overwinning tegen Noorwegen.

Czeslaw Michniewicz

Bondscoach Czeslaw Michniewicz verving in januari van dit jaar Paulo Sousa, die inging op een aanbod van Flamengo. De 52-jarige oud-doelman behaalde als trainer vooral successen in eigen land. Zo won hij in 2007 de titel met Zaglebie Lubin en in 2021 met Legia Warschau.

6-1

De 6-1-nederlaag van 8 juni 2022 tegen België in de Nations League was een van de zwaarste uit de geschiedenis van Polen. De vorige dateert van juni 2010: 6-0-verlies in een oefenmatch tegen Spanje. Een maand later was La Roja wereldkampioen. Een voorteken?