De weelde bij Portugal is enorm. Met onder meer Nuno Mendes (20), Vitinha (22), Rafael Leão (23), Diogo Dalot (23), Diogo Costa (23), João Félix (23) en Rúben Dias (25) zit het team nog voor jaren goed. Sommigen van hen zijn al een vaste waarde in de basiself, voor anderen – onder meer Leão – is het WK in Qatar een kans om zich in de kijker te spelen.

De Portugese media vragen zich steeds luider af of Cristiano Ronaldo nog zijn plaats heeft in de basiself van de nationale ploeg. Te weinig vertrouwen, te weinig snelheid en te weinig matchen in de benen. In de tien WK-kwalificatiewedstrijden van Portugal scoorde de 37-jarige spits wel nog zes keer, maar dat gebeurde alleen tegen de ‘dwergen’ Luxemburg (4 goals) en Ierland (2 goals).

blikvanger Rafael Leão

Stefano Pioli, zijn coach bij AC Milan, vergeleek de 23-jarige Leão begin dit jaar nog met Thierry Henry, omdat hij vanop de linkervleugel graag naar binnen komt. Met 11 goals en 10 assists in de Serie A had hij vorig seizoen alleszins een groot aandeel in de scudetto van AC Milan. Nochtans waren er in het begin wat twijfels in Milanello over de jonge Portugees. Zelfs Zlatan Ibrahimovic vroeg zich openlijk af of Leão het ooit wel zou maken, maar in de zomer van 2021 kwam de klik.

In de laatste zes wedstrijden van het seizoen, in volle titelstrijd, dikte Leão zijn teller nog aan met drie goals en zes assists. Telkens hij aan de bal kwam, gingen alle alarmbellen af bij de tegenstander. Leão voerde vorig seizoen maar liefst 98 succesvolle dribbels uit, de meeste in de Serie A. En hij gaat gewoon op zijn elan door. Als hij zijn huidige vorm ook etaleert op het WK, zal het moeilijk zijn om hem in San Siro te houden, hoezeer sportief directeur Paolo Maldini ook zou willen dat het goudhaantje zijn contract, dat nog loopt tot juni 2024, verlengt.

Rafael Leão is een zoon van Angolese ouders en hij groeide op in een harde Jamaicaanse wijk in Seixal. Na zijn opleiding in de talentenfabriek van Sporting Clube verhuisde hij in 2018 naar het Franse Lille OSC, waar hij maar één seizoen zou blijven alvorens naar AC Milan te trekken. Leão is niet alleen een begenadigd voetballer maar ook een getalenteerde hiphopper. Vorig jaar bracht hij onder de artiestennaam Way 45 met ‘Ballin’ zijn eerste song uit. ‘Hiphop is mijn taal. Het is een bron van positieve energie voor mij.’

5

Dit is het vijfde WK op rij voor Cristiano Ronaldo. Geen unicum, want ook voor Andrés Guardado (Mexico) en Lionel Messi (Argentinië) is dat het geval. Ook Antonio Carbajal, Rafael Márquez (allebei Mexico), Lothar Matthäus (Duitsland) en Gianluigi Buffon (Italië) slaagden daar eerder al in.

Een goedkope pyjama

‘Een goedkope pyjama.’ Zo werd de nieuwe WK-outfit van Portugal omschreven door de supporters. Een Portugese vlag die over het lichaam van de speler is gedrapeerd, dat was het opzet van dit ontwerp.

0-1

Met Zuid-Korea heeft Portugal nog een eitje te pellen. Het stond één keer eerder tegenover het Aziatische land op een WK. In 2002 verloor het met 0-1, waardoor Portugal zich niet kon plaatsen voor de 1/8 finale.