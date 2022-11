sterk punt

Bayern München zonder Neuer, Müller, Kimmich, Gnabry, Musiala en Sané? Dat kan je je niet voorstellen. In Qatar staan de trainers uit de Stars League hun beste spelers al een tijd af aan de nationale ploeg. Alles voor de glorie van het land. Zo kon de bondscoach van Qatar maanden aan de slag met zijn internationals. Een groot voordeel voor Félix Sánchez.

© National

zwak punt

Hoeveel tijd je ook hebt, van een knikker maak je geen parel. Niet dat de selectie van Qatar totaal geen kwaliteiten herbergt, anders win je nooit de Azië Cup. Maar de waarheid is ook dat geen enkele Qatari ooit echt is geslaagd in een grotere Europese competitie. Bij een satellietclub als KAS Eupen kwam aanvaller Akram Afif (9 goals en 4 assists in 42 duels) nog het dichtst bij wat je een doorbraak kunt noemen.

blikvanger Almoez Ali

Als het aan voetbalbond van de Verenigde Arabische Emiraten had gelegen, was Almoez Ali nu niet met Qatar op weg geweest naar het winter-WK. Stond hij niet op het punt om topscorer aller tijden van het golfstaatje te worden (hij zit al aan 39 doelpunten). Had hij zijn team in 2019 niet met een fabuleuze omhaal naar winst in de Azië Cup geschoten. Nadat de Emiraten in de halve finale van datzelfde toernooi met 4-0 waren verslagen, tekenden ze namelijk officieel protest aan. De in Soedan geboren Ali Almoez, en ook de oorspronkelijk uit Irak afkomstige Bassam Al-Rawi trouwens, zouden volgens de FIFA-regels helemaal niet voor Qatar mogen uitkomen, zo luidde de aanklacht.

© getty

Tot een daadwerkelijke verwijdering uit het nationale team van Qatar kwam het nooit. Zodat Ali Almoez het record van meeste goals op één eindronde op de Azië Cup scherper kon stellen naar negen. De actie van de nabijgelegen Emiraten zal deels zijn voortgekomen uit de regelmatig oplopende spanningen tussen beide aartsrivalen en uiteraard vanwege het zware verlies. En het klopt dat een groot deel van de internationals van Qatar in een ander land is geboren, of anders de ouders. De Soedanezen, die met vele tienduizenden naar Qatar zijn geëmigreerd, zijn het best vertegenwoordigd in het nationale team. Almoez Ali kwam ter wereld in Khartoum en trok op jonge leeftijd met zijn moeder naar Qatar. Daar werd het watervlugge kereltje al voor zijn tiende verjaardag opgenomen in de Aspire Academy, waar de grootste sporttalenten van het land de best mogelijke opleiding krijgen. Elk doelpunt dat Ali straks op het WK maakt, zal het resultaat zijn van jarenlang investeren.

© National

Bijnaam

Het bij het grote publiek nog onbekende Qatarese voetbalelftal heeft als bijnaam Al-Annabi, wat zoveel wil zeggen als ‘de mannen in het bordeaux’, naar de kleur van hun shirt dus, dat geïnspireerd is op de nationale vlag.

Made in Barça

Voor hij terechtkwam in de Aspire Acadamy en bij de Qatarese nationale ploeg, werkte bondscoach Félix Sánchez Bas jarenlang als trainer in la Masía, het gereputeerde opleidingscentrum van FC Barcelona.

19-1

De Qatari maakten indruk tijdens het Aziatische landenkampioenschap in 2019. Ze wonnen het toernooi en scoorden maar liefst 19 keer, terwijl ze slechts één doelpunt incasseerden, in de finale tegen Japan (3-1).