Race naar de top. Het unieke verhaal van Intermarché Wanty Gobert, Julien Gillebert & Marc Van Staen, Lannoo, 224 pagina’s, 25,99 euro

Dit boek biedt een boeiende blik achter de schermen van de Belgische wielerploeg Intermarché- Wanty-Gobert Matérieux. Opgericht in 2008, maar het duurde tot 2021 voor het een WorldTour-licentie kreeg. Het is het succesverhaal van de underdog die de koersliefhebber wist te verrassen met aanval na aanval in de grote rondes. De ploeg is een verrijking voor het peloton met sterkhouders als Alexander Kristoff, Jan Bakelants (intussen gestopt), Quinten Hermans en Boy van Poppel, maar ook met opkomende talenten als Biniam Girmay, de eerste Afrikaanse winnaar van een wielerklassieker (Gent-Wevelgem in 2022).