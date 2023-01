Samenleven voor altijd

‘De sportwereld heeft een zwaar verlies geleden.’ Dat schreef Pelé toen Muhammad Ali stierf in 2016. Hij postte toen een foto op Instagram van de omhelzing van beide monumenten in 1977, genomen net voor de afscheidswedstrijd van de Braziliaan. Twee jaar geleden werd dit iconische beeld een muurschildering in het Braziliaanse São Paulo. Een kunstwerk dat Luis Bueno, aka BuenoCaos, maakte naar aanleiding van de 80e verjaardag van Pelé. De drievoudige wereldkampioen zei ooit: ‘Pelé sterft niet. Nooit. Pelé zal voor altijd leven’. Ali én Pelé kunnen voortaan samen voor altijd leven.