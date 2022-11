sterk punt

De aanwezigheid van Hervé Renard moet een verschil maken. In elk geval met de prestaties op het voorgaande WK, in Rusland. In het openingsduel met de gastheer zakten de Saudi’s destijds door de mand. De bondscoach heeft in elk geval ervaring met landenteams en weet gezien het winnen van de Afrika Cup met Zambia (2012) en Ivoorkust (2015) hoe je tot successen komt.

zwak punt

Op voorhand geeft niemand Saudi-Arabië een schijn van kans om een poule met Argentinië, Polen en Mexico te overleven. Laat staan dat het ver in het toernooi geraakt. Vooral het feit dat geen speler actief is in een Europese of Zuid-Amerikaanse (top)competitie, wordt als probleem gezien. Als je doorgaans alleen maar tegen andere Saudi’s speelt, hoe weet je dan hoe je Lionel Messi afstopt?

blikvanger Salem Al-Dawsari

Sluip-door-kruip-door. Heel veel beter kun je de voetballer Salem Al-Dawsari niet in woorden vatten. Met zijn slechts 1,71 meter is de linksbuiten uiterst wendbaar, glijdt hij met zijn snelle voetenwerk soepel door de meest hechte verdedigingen heen en eenmaal naar binnen gekomen kan hij dodelijk afronden met rechts. Als je puur zou afgaan op videobeelden van zijn sterkste staaltjes, dan had hij nu, op zijn 31ste, allang bij Real Madrid moeten spelen, of ten minste Bayern. Maar de werkelijkheid is anders.

Net zoals zijn illustere voorgangers bij de Saudische nationale ploeg – Majed Abdullah bleef bijvoorbeeld zijn hele carrière De Pelé van de Woestijn – wordt Al-Dawsari alleen in eigen land aanbeden. Hij is een grote uitzondering door het toch eens in een beloofd voetballand te proberen. In 2018 kwam hij een half jaar op huurbasis uit voor Villarreal, maar verder dan een half uur in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid kwam hij niet. Daarna keerde hij terug naar Saudi-Arabië. Naar Al-Hilal, de club van zijn leven.

© National

De zoon van een onderwijzer uit Jeddah won in clubverband alles wat er in Azië te winnen valt. Onder meer twee keer de AFC Champions League. In 2019 scoorde hij in de dubbele finale tegen Urawa Red Diamonds, in 2021 werd hij zelfs verkozen tot Speler van het Toernooi. Bij het nationale elftal had Al-Dawsari ook al zijn momenten, hij werd diep in blessuretijd bijvoorbeeld matchwinnaar tegen Egypte op het WK 2018. Maar hij zal dromen van meer internationale erkenning. Saudi-Arabië zal zeker niet tot het einde meedoen in Qatar, wat zou er dan mooier zijn dan een subliem WK-doelpunt à la Saeed Al-Owairan tegen België?

© Getty Images

16

Yasser Al-Shahrani verwierf naambekendheid in het Midden-Oosten toen hij in het najaar van 2015 door EA Sports gekozen werd om naast Lionel Messi de cover te sieren van de Arabische versie van FIFA 16.

Saudi-Arabië

Saudi-Arabië kreeg in vier van zijn vijf WK-optredens een bolwassing tijdens de groepsfase. In 1998 werd het 4-0 tegen Frankrijk, in 2002 was Duitsland (8-0) te sterk, vier jaar later kregen de Saudi’s voetballes van Oekraïne (4-0) en tijdens het laatste WK incasseerden ze een forfaitnederlaag van gastland Rusland (5-0).

1

Hervé Renard is de eerste Franse bondscoach van Saudi-Arabië. De Golfstaat versleet wel al heel wat bondscoaches uit andere landen: Brazilië (15), Engeland (5), Nederland (5), Saudi-Arabië (5) en Egypte (4).