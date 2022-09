Mike Trésor is blij met zijn goal tegen KAS Eupen. Het was voor de 23-jarige spits van KRC Genk op de derde speeldag zijn derde doelpunt van het seizoen. Daarmee deed Trésor – zijn naam betekent ‘schat’ in het Frans – nu al beter dan tijdens de vorige campagne. Toen kwam hij in 28 wedstrijden in de Jupiler Pro League niet tot scoren, maar was hij wel goed voor zeven assists.