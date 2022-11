sterk punt

Met een team dat een internationale topkeeper, topverdediger en topaanvaller herbergt, dient iedereen serieus rekening te houden. En Aliou Cissé heeft ook nauwelijks te klagen over de rest van de spelers. Er zijn er zelfs weer een aantal extra binnengehaald. Onder meer voormalig Duits jeugdinternational Ismail Jakobs en voormalig Frans jeugdinternational Moussa Niakhaté hebben zich door hun tweede vaderland laten verleiden.

zwak punt

De WK-geschiedenis spreekt niet bepaald in het voordeel van Senegal. Hoewel Pelé in 1974 de voorspelling deed dat nog voor de eeuwwisseling een Afrikaans elftal de wereldtitel zou veroveren, is dat nog altijd niet gebeurd. Tot dusver is de kwartfinale het hoogst haalbare gebleken, voor Kameroen in 1990, Senegal in 2002 en Ghana in 2010. De ploeg van Cissé zal ook wat geluk nodig hebben om die prestatie te wevenaren.

blikvanger Kalidou Koulibaly

‘Ik denk dat kinderen de wereld beter begrijpen dan volwassenen.’ Met Kalidou Koulibaly heeft Chelsea afgelopen zomer niet alleen een van de beste verdedigers ter wereld binnengehaald, maar ook een denker. Een die zich bekommert om de wereld om zich heen.

Gedurende zijn acht seizoenen in de Serie A maakte Koulibaly furore in het shirt van Napoli, maar werd hij ook een aantal keer tegen zijn zin hoofdrolspeler van een lelijk schouwspel. ‘De eerste keer dat ik echt racisme meemaakte, was in een uitduel bij Lazio. Elke keer als ik de bal raakte, hoorde ik dat supporters geluiden maakten.’ Apengeluiden. Maar hij wilde de haters niet hun zin geven door op te geven en ging door. ‘Na het eindsignaal liep ik richting de spelerstunnel en ik was heel, heel, heel boos. Maar toen herinnerde ik me ineens iets. Voor de wedstrijd was er een kleine mascotte die met me het veld opliep, een kleine jongen die mijn hand vasthield. Hij had me gevraagd of hij mijn shirt mocht hebben en ik had hem beloofd het na de wedstrijd aan hem te geven. Ik vond hem op de tribune en stopte mijn shirt in zijn handen. En weet je wat het eerste was dat hij tegen me zei? ‘Het spijt me zo van wat er is gebeurd.’ Dat moment heeft zó veel voor me betekend.’

© National

Bij Chelsea beleeft de ex-Genkspeler nu zijn Premier Leaguedroom. Net als andere FC Metzproducten als Rigobert Song, Robert Pirès, Emmanuel Adebayor, Miralem Pjanic en ook Sadio Mané is het kind van Senegalese immigranten van ver gekomen.

18

Met een 18de plaats is Senegal het hoogst geplaatst Afrikaanse land op de FIFA-ranking. Het doet daarmee even goed als in februari 2022 toen het zijn hoogste positie ooit bekleedde.

Alliou Cissé

Bij de start van het WK zal Alliou Cissé precies 2818 dagen bondscoach zijn en dat is een absoluut record voor het Afrikaanse land. Cissé werd op 5 maart 2015 aangesteld en van alle WK-deelnemers zijn enkel Didier Deschamps (3788 dagen) en Fernando Santos (2981 dagen) langer in dienst.

4

Het is vier jaar geleden dat Senegal tegen een land uitkwam van buiten Afrika. Op 28 juni 2018 op het WK in Rusland gingen Les Lions de la Teranga met 0-1 onderuit tegen Colombia.

© getty