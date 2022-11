sterk punt

Ondanks de aftocht van zijn twee emblematische backs Kolarov en Ivanovic oogt Servië sterk dan vier jaar geleden in Rusland. En dat heeft vooral te maken met de complete ontbolstering van Mitrovic in Engeland en de hemelbestorming van Vlahovic. Samen vormen ze een krachtig en doeltreffend aanvalsduo dat in de kwalificatiecampagne 12 keer raak trof en de verdediging van Zwitserland en Kameroen hevige koppijn zal bezorgen.

zwak punt

Na drie mislukte pogingen in 2006, 2010 en 2018 zal de druk groot zijn om voor het eerst de groepsfase te overleven sinds het team als Servië door het leven gaat zonder het aanhangsel Montenegro. De verdediging is alvast een pijnpunt: de nul houden bleek een issue tijdens de kwalificatieduels, want de driemansachterhoede incasseerde in de WK-voorronde minstens één goal in zeven van zijn acht duels.

blikvanger Dusan Tadic

Op de dag van de openingswedstrijd in Qatar viert Dusan Tadic zijn 34ste verjaardag, maar zijn leeftijd lijkt geen vat te hebben op zijn prestaties. In de Eredivisie is Tadic onstopbaar en hij is met voorsprong de grote roerganger bij Ajax. Zijn opgemerkte optreden langs de zijlijn in Volendam, waar hij al coachend zijn ploegmaats aanmoedigde en naar voren joeg, werd hier en daar zelfs omschreven als een (onschuldige) aanval op de autoriteit van zijn trainer Alfred Schreuder.

Met Dusan Tadic kan je letterlijk naar de oorlog trekken. Vraag dat maar aan de twee balorige overvallers die hij in juli op wandelafstand van zijn huis in Amsterdam op een heldhaftige manier wegjoeg met een paar rake vuistslagen. Met mind games moet je ook niet komen aandraven bij de Serviër – daar weet ex-PSV’er Denzel Dumfries alles van. In februari van vorig jaar probeerde hij Tadic tevergeefs aan het wankelen te brengen toen die in minuut 90 een strafschop mocht trappen. Tadic faalde niet en daarna slingerde hij een paar onfrisse verwensingen naar het hoofd van Dumfries. Die twee anekdotes typeren het vechtersbaasje van weleer, dat de Amerikaanse bombardementen op Servië van 1999 heel bewust meemaakte.

Bij Ajax vliegen de collectieve en individuele prijzen vlotjes over de toonbank en nu wil Tadic zijn talent ook verzilveren op internationaal vlak. Op wat zijn laatste WK moet worden, wil de aanvoerder van Servië beter doen dan in 2018 toen hij zijn team niet voorbij de groepsfase kon piloteren.

1

Aleksandar Mitrovic, topschutter aller tijden van Servië met 50 doelpunten, gaat in Qatar op zoek naar zijn tweede goal in een groot toernooi. Op het WK 2018 trof hij raak tegen Zwitserland.

Dragan Stojkovic

De nationale ploeg van Servië is de eerste trainersjob van Dragan Stojkovic in eigen land. Van 2008 tot 2021, met tussenin een break van 1,5 jaar, was hij actief bij Nagoya Grampus (Japan) en Guangzhou R&F (China) waar hij met respectievelijk 275 duels en 141 duels bij beide clubs de coach was die het langst in de dug-out zat.

17

Servië pakte zijn WK-ticket dankzij een lastminutetreffer in Portugal. Mitrovic maakte in minuut 90 een einde aan een reeks van 17 thuismatchen zonder nederlaag in een WK-kwalificatieduel van Portugal.