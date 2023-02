Soudal – Quick-Step

ANALYSE – STERKTES

We snappen de critici die moe worden van al die lof voor Remco Evenepoel, maar wat wil je? Luik-Bastenaken-Luik, de Vuelta en het WK winnen op je 22e, met een verbluffende allure bovendien… Waar gaat dat eindigen? Hun collega’s zijn formeel: Fabio Jakobsen en Tim Merlier zijn intrinsiek de allersnelsten (al wint de snelste spurter niet altijd). De ploeg voor de kasseien blijft een referentie. Asgreen, Lampaert en Sénéchal krijgen daar dit jaar versterking van Julian Alaphilippe.

Remco Evenepoel © getty

VERRASSINGEN

Ex-pistier en ex-veldrijder Mauro Schmid volgde Evenepoel op op de erelijst van de Belgium Tour. Een tijdrijder met een neus voor de juiste ontsnapping, en ook bergop goed. Je kunt hem voor elk type koers inschrijven. De Slovaak Martin Svrcek won bij de jeugd aan de lopende band. Al even multi-inzetbaar als Schmid, al is het naar verluidt niet de makkelijkste jongen. Maar welke kampioen is dat wel? Dat Lefevere hem een langlopend contract bood – niet van zijn gewoonte – zegt iets.

ZWAKTES

Het vertrek van Cavendish leek een uitgelezen moment om de omslag te maken naar een klimmersploeg in dienst van Evenepoel, toch ging de geldbuidel open voor Merlier. Patrick Lefevere redeneert wellicht dat sprintoverwinningen de druk weghouden, en dat zijn poulain daar in deze fase van zijn carrière meer mee is gediend. Ilan Van Wilder droeg stevig bij aan de Vueltazege van Evenepoel, maar wil zelf ook een keer voor een klassement gaan in een grote ronde. Dit seizoen lijkt daar jammer genoeg geen ruimte voor. ’t Is afwachten of die kans er nog wel komt.

© National

DOELEN

Wegens een ziektegolf behaalden ze in 2022 niet de Vlaamse resultaten die je van dit team zou verwachten. Een gewond dier is gevaarlijk, wolven zeker. Remco Evenepoel boezemt zoveel schrik in dat zijn concurrenten voor de roze trui (Roglic, Vlasov en Thomas) voorzichtig blijven in hun ambities. In de Tour draait het rond Jakobsen en Alaphilippe, als die zijn winnaarsbenen terugvindt. In de voorjaarsklassiekers met grote kans op een sprint werkt men voor Merlier. Alaphilippe combineert Vlaanderen met de Ardennen, waar Evenepoel vast weer een show in gedachten heeft.

Tim Merlier en Fabio Jakobsen © belgaimage

TRANSFERS – IN

Jan Hirt (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck), Casper Phillip Pedersen (Team DSM)

OUT

Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team), Mikkel Frølich Honoré (EF Education – EasyPost), Iljo Keisse (gestopt), Stijn Steels (gestopt), Zdenek Stybar (Team Jayco-Alula)

Julian Alaphilippe © getty