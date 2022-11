sterk punt

Als dit Spanje een versnelling hoger schakelt, zijn er weinig ploegen die iets in kunnen brengen tegen de zaalvoetbalachtige combinaties die La Roja op de mat legt. Kwieke, jonge spelers als Gavi en Pedri houden dat bovendien eindeloos vol. De laatste twintig minuten van de Nations Leaguematch in Portugal (0-1) waren daar een mooi voorbeeld van. Bij het laatste fluitsignaal stonden er toen drie tieners in de elf van Spanje en was de gemiddelde leeftijd 24,7 jaar.

© National

zwak punt

Op het WK in 2010 had je het duo Carles Puyol–Gerard Piqué. Daarna nam Sergio Ramos de fakkel van Puyol over. Maar Piqué is gestopt en Luis Enrique laat de ervaren Ramos links liggen. Al meermaals is gebleken dat het centrale duo achterin bij Spanje niet het meest doortastende is, waardoor er iets te gemakkelijk tegengoals geslikt worden.

blikvanger Pedri

Luis Enrique: ‘Zijn prestaties, de manier waarop hij de wedstrijd leest, hoe hij ruimtes vindt, zijn kwaliteit… Ik heb zoiets nog nooit gezien. Het is iets dat alle logica te boven gaat.’ Xavi: ‘Hij is geen normale speler. Er is geen groter talent ter wereld dan hij.’ Fabio Capello: ‘Ik heb nog nooit een speler van achttien jaar gezien met de persoonlijkheid van Pedri. ’

© getty

Intussen is hij negentien (en op 25 november wordt hij twintig), maar iedereen is het erover eens dat Pedro González López, zoals hij voluit heet, een briljante toekomst tegemoet gaat. Pedri kwam ter wereld op het Canarische eiland Tenerife en doorliep de jeugdcategorieën van UD Tegueste. Daarnaast deed hij ook aan atletiek. Las Palmas kwam hem weghalen op vijftienjarige leeftijd. Vanaf dan ging het snel. Trainer Pepe Mel gaf hem als zestienjarige een kans in de eerste ploeg, die toen in de Spaanse tweede klasse speelde. De nu 59-jarige coach vertelde later dat hij al in het voorseizoen onder de indruk kwam van de jongeling. ‘Kijk, daar loopt een miljonair, maar hij weet het nog niet’, zei hij over zijn pupil tegen de vicevoorzitter van Las Palmas. Meteen na zijn debuut was er interesse van verschillende topclubs. Het was FC Barcelona dat hem inlijfde voor vijf miljoen euro.

© getty

Een gouden zaak, want Pedri heeft de finesse van Andrés Iniesta, de vista van Xavi en het loopvermogen van Sergio Busquets. Vorig jaar won hij de Golden Boy en werd hij verkozen tot beste jonge speler op het EK 2021. Door op 14 juni 2021 aan te treden in de eerste wedstrijd van La Roja tegen Zweden, is hij ook de jongste Spaanse speler ooit op een EK.

1

Van de wereldkampioenen van 2010 is nog maar één speler over: Sergio Busquets. Alleen Iker Casillas (167) en Sergio Ramos (180) hebben meer caps dan de middenvelder van FC Barcelona (139).

Álvaro Morata

Álvaro Morata is een vreemd geval. Bij de jeugd scoorde hij aan de lopende band, maar later kon hij bij geen enkele topclub (Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético) écht overtuigen. Toch is hij een sleutelspeler in de basiself van Luis Enrique. Bij La Roja maakt hij ongeveer 1 doelpunt om de 2 wedstrijden.

200.000

Toen de Spaanse voetbalbond op 20 september een filmpje lanceerde waarin het liet zien hoe Luis Enrique op training via een kleine walkietalkie communiceert met zijn spelers, die een microfoontje op de rug dragen, was dat op minder dan twee uur al 200.000 keer bekeken.