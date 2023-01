Sportleed: Van misbruik tot onkunde

In de zomer van 2020 doken berichten op over grensoverschrijdend gedrag in de Belgische turnwereld en een jaar later spraken topspeelsters van de Yellow Tigers over mentaal misbruik door hun coach. Ook in Nederland duiken nu zo’n verhalen op. Ex-topsporters zoals Bas De Vos, Ronald Weijsters, Edo Maas en Verona Van de Leur praten in dit boek openlijk over ongewenste intimiteiten, machtsmisbruik, kapotgeslagen dromen en dwang door de directe omgeving. Maar ook Belgische verhalen komen aan bod. Opvallend is de getuigenis van wielermanager Patrick Lefevere over ‘organisatorische onkunde’. ‘Eerst crashte Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen tegen de dranghekken’, vertelt Lefevere. ‘Tien dagen later viel Remco Evenepoel tijdens de Ronde van Lombardije in een ravijn. Ik had twee begrafenissen kunnen hebben. Het moet maar eens afgelopen zijn met de onveiligheid in het wielrennen.’

Kees van Niekerk & Verona van de Leur, 308 pagina’s, 19,95 euro, Quale Books, te verkrijgen via https://quale.be/product/sportleed/