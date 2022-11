Het WK wordt gespeeld in acht stadions, waarvan er zeven fonkelnieuw zijn. De kostprijs, zowel in geld als in levens, is hallucinant hoog. Dit zijn de acht fata morgana’s in de Qatarese woestijn.

© GETTY & BELGAIMAGE

© GETTY & BELGAIMAGE

© GETTY & BELGAIMAGE

© GETTY & BELGAIMAGE

© GETTY & BELGAIMAGE

© GETTY & BELGAIMAGE