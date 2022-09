Sterk van lichaam en geest

Tijdens EURO 2022 ontpopte ze zich tot de revelatie van de Red Flames. Sari Kees getuigt al op jonge leeftijd (21 jaar) van veel maturiteit. Ze maakt de juiste keuzes: zowel op het veld als voor haar toekomst.

Veelal is het een mix van talent en toeval: waarvan kan een carrière afhangen? Van een kaakslag aan een komiek op het podium bij de uitreiking van de Oscars – zie Will Smith. Van een transfer naar Real Madrid terwijl je een god bent bij AC Milan, zoals Kaká. Of, in het geval van Sari Kees, van een blessure van een gevestigde waarde in het hart van de verdediging van de nationale vrouwenploeg. Amber Tysiak werd aangekondigd als de Red Flame die tijdens Euro 2022 in Engeland zou ontploffen. Maar een aanslepende blessure aan de adductoren en, als gevolg daarvan, een verstoorde voorbereiding verlegden het lot. Niet Tysiak maar de één jaar jongere Sari Kees zou op het voor het Belgisch vrouwenvoetbal historische EK roem en glorie vergaren.

Er steekt een soort stille kracht in haar. Ze voetbalt sober, ze neemt uitsluitend berekende risico’s.’ Xavier Donnay, coach bij U19 Red Flames

Maar om nu te beweren dat Kees alles te danken heeft aan de tegenslag van haar ploegmaat bij OHL? Nee, dat niet. ‘De pech van Tysiak heeft de vooruitgang van Sari versneld, maar haar atletisch en voetballend vermogen waren ons al lange tijd bekend’, werpt Xavier Donnay, bondscoach van de U19 Red Flames, op.

Bij die U19 Red Flames nam Sari Kees (een studente fysiotherapie) een eerste keerpunt in haar carrière. Ze werd er in het centrum van de verdediging gedropt, nadat ze voordien op de flank (en bij haar debuut in het voetbal zelfs als doelvrouw) werd uitgespeeld. Kees, een fan van Kevin De Bruyne, kreeg haar centrale rol vlug onder de knie, met dank aan haar bovengemiddelde baltechniek en de zuivere voorzetten die ze daarmee verstuurt. ‘En ze is tweevoetig’, preciseert Donnay. ‘Dat biedt het voordeel dat we haar ook centraal links in de defensie kunnen opstellen, ook al is ze in principe rechtsvoetig.’

Zoals tijdens Euro 2022 geschiedde bij de match tegen Italië. Na het uitvallen van de linksvoetige Laura De Neve nam Sari Kees haar plaats in, rechts van haar werd de rechtsvoetige Julie Biesmans uit het middenveld weggehaald om in het hart van de verdediging de wacht op te trekken. Gevolg? De UEFA riep Sari Kees (op dat ogenblik met amper tien caps achter haar naam) uit tot Player of the Match en België kwalificeerde zich voor de kwartfinales.

‘In het begin’, vertelt Kees, ‘dacht ik er wat sceptisch over maar nu geef ik de voorkeur aan een centrale rol. Ik ben een nogal rustig iemand, ik heb het spel graag vóór mij. Dan kalm de relance verzorgen en infiltreren, dat ligt me duidelijk.’

GEBOREN LEIDERSFIGUUR

Flegma en maturiteit, het zijn twee handelsmerken van Sari Kees, een moderne, polyvalente verdedigster. Bij OHL erfde ze de aanvoerstersband van Lenie Onzia die een streep trok onder haar traject als voetbalster. 21 jaar en al kapitein, bovendien van een team dat zijn ambitie niet verbergt: eindelijk de hegemonie van Anderlecht doorbreken – lijkt dat geen giftig geschenk? ‘Helemaal niet’, vindt Zenia Mertens, haar ploegmaat en intussen een van haar beste vriendinnen. ‘Sari heeft dat in zich, ze is een geboren leidster. Die natuurlijke autoriteit zorgt ervoor dat ze nooit moet schelden of schreeuwen opdat er naar haar zou worden geluisterd.’

Mertens, amper tien dagen na Kees geboren en middenveldster bij OHL: ‘Dat ze Sari kapitein maakten is een goede zaak voor de nieuwkomers in de ploeg, maar ook voor mij die al tien jaar bij Leuven voetbalt – net als Sari trouwens. Met Sari achter mij voel ik mijn zelfvertrouwen groeien omdat ik weet dat zij altijd de goede keuzes maakt.’

Dat gevoel voor verantwoordelijkheid heeft Sari Kees – een puur product van OHL, op een uitleenbeurt aan Genk een seizoen na – nooit voor zich uitgeschoven. Dat ze in een wedstrijd altijd aanspeelbaar is, illustreert die mentaliteit.

‘Er steekt een grote soberheid in haar spel, ze neemt uitsluitend berekende risico’s’, analyseert haar voormalige coach Xavier Donnay. ‘Er gaat een soort stille kracht van haar uit. Sari slaagt er altijd in om de dingen te relativeren en in perspectief te zien, waardoor ze de focus op het spel behoudt. Kregen we het op Euro 2022 lastig, dan hield zij in die moeilijke momenten het hoofd koel. Ze doet dan achterin de deur op slot, blijft gewoon haar spel spelen, ze probeert niet te forceren.’

De maturiteit van Sari Kees – op en naast het veld – werpt geen schaduw over haar vrolijke kant. Ze steekt bijvoorbeeld graag de draak met Hannah Eurlings, spits bij OHL. Dat die vorig seizoen niet zo bijster veel meer heeft gescoord dan zijzelf. Ze heeft nog gelijk ook: negen treffers voor de aanvalster, zes stuks voor Kees, terwijl zij op het scheidsrechtersblad toch als verdedigster genoteerd staat.

VOORZICHTIG MAAR VOL VERTROUWEN

Een grote geest in een groot lichaam, Sari Kees heeft haar taille mee: 1 meter 74. Haar relatief grote gestalte hindert haar niet in grondduels (‘Op training maakt ze me soms bang’, zegt Mertens), noch vormt ze een obstakel voor haar mobiliteit. ‘Ze is opvallend wendbaar, waardoor ze altijd een snelle reactie in huis heeft’, looft Donnay, als mogelijk verbeterpunt haalt hij haar atletisch niveau aan.

Een profstatuut en een buitenlandse club moeten logischerwijs de volgende stap voor Sari Kees vormen, ‘maar niet meteen in een grote competitie’, tempert ze zelf de verwachtingen. De volgende stap moet haar verdere ontwikkeling ondersteunen, en niet verbranden.

Ze pleit voor voorzichtigheid, al valt daar geen gebrek aan vertrouwen uit af te leiden. Zeker niet na de dolle twee weken die de Red Flames in juli beleefden, en die ook het land hier in vuur en vlam zetten. Toch houdt Sari Kees liever beide voeten op de grond. ‘Mijn ouders vertelden me wel dat ik in België veel positieve commentaren kreeg, maar wat er precies over mij werd gezegd, weet ik niet. Dat hoef ik ook niet te weten.’ Hoe zen ze kan zijn bleek toen de UEFA haar na de match tegen Italië als Player of the Match voor een interview optrommelde.

Bewust van de buitenlandse belangstelling is ze zich wél. Bij Sari Kees leidt zoiets niet tot arrogantie. Ze hoopt dat haar knie het niet opnieuw begeeft, want die zorgde vorig seizoen voor problemen. En voor de rest verstaat Sari Kees de kunst van het evenwicht. Nogal bizar voor iemand die opbiecht dat ze als kind een hekel aan de danslessen had…