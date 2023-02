Team Arkéa-Samsic

ANALYSE – STERKTES

Wat een geweldige stunt dat Arkéa-Samsic kon promoveren naar de WorldTour, ten nadele van teams met veel meer ervaring (Lotto-Dstny) en geld (Israel-Premier Tech). Kopmannen zijn Warren Barguil en Hugo Hofstetter. Barguil schoolde zich om van ronderenner tot rittenkaper en werkte hard aan zijn sprint. Die spurt heeft Hofstetter, die opgroeide aan de Frans-Duitse grens, van nature. Hij stond op het podium in Kuurne-Brussel-Kuurne en de Bredene Koksijde Classic. Taaie koersen die eindigen op een sprint passen hem perfect.

Warren Barguil © getty

VERRASSINGEN

Rol het tapijt uit voor Kévin Vauquelin (hij komt uit Bayeux). Bij de jeugd was Vauequelin bezeten van tijdrijden, vandaag blinkt hij eerder uit bergop. Arkéa-Samsic ziet een toekomstige kopman in hem en gaf hem een contract tot 2025. Ook Matis Louvel ligt nog jaren vast. Amper 23 en al zijn vierde profseizoen: zo jong debuteren is in Franse teams nochtans niet de gewoonte. Louvel houdt van Vlaamse koersen. Vorig jaar wist hij de spurt te ontlopen in de Druivenkoers van Overijse. Clément Champoussin was de grote belofte van AG2R, maar vertrok daar in onmin.

© National

ZWAKTES

Het WorldTourticket werd binnengehaald door Nairo Quintana, maar de grote puntenpakker van Arkéa-Samsic kwam in opspraak. De Colombiaan werd uit de Tour gezet wegens de verboden pijnstiller Tramadol. Je zou versterkingen verwachten om Quintana te vervangen, of om simpelweg mee te kunnen in de WorldTour, maar blijkbaar is daar geen geld voor. Nacer Bouhanni viel in de Ronde van Turkije en leefde maanden in een ziekbed. Wordt hij weer de oude? De andere spurters zien Bouhanni, een ongeleid projectiel, niet graag komen.

Nacer Bouhanni © getty

DOELEN

Arkéa-Samsic verheft puntenjagen tot kunst. Het gebeurt dat ze met drie, vier renners in de top tien eindigen en daarmee meer WorldTourpunten rapen dan de winnaar. Vandaar de vele rappe renners zonder groot palmares bij deze ploeg, in andere teams kijkt men zulke jongens juist buiten. Barguil doet elke klassieker waar het bergop gaat, maar rijdt ook Giro én Tour. Hofstetter test hoe ver hij reikt in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Voor overwinningen kijkt dit Noord-Franse team vooral binnen de landsgrenzen.

TRANSFERS – IN

Jenthe Biermans (Israel – Premier Tech), Clément Champoussin (AG2R-Citroën Team), Ewen Costiou (belofte), David Dekker (Jumbo-Visma), Mathis Le Berre (belofte), Luca Mozzato (B&B Hotels – KTM), Andrij Ponomar (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Cristián Rodríguez (TotalEnergies)

OUT

Winner Anacona (Colombia Pacto por el Deporte), Benjamin Declercq (gestopt), Miguel Flórez (GW-Shimano-Sidermec), Romain Hardy (gestopt), Christophe Noppe (Cofidis), Markus Pajur (Tartu2024 Cycling Team), Dayer Quintana (Colombia Pacto por el Deporte), Nairo Quintana (?), Connor Swift (INEOS Grenadiers)

Hugo Hofstetter © getty