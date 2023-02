ANALYSE – STERKTES

In feite is DSM een opleidingsploeg tussen de profs, hopend dat ze à la Ajax ooit ver doorstoten in de Champions League. Dat er evengoed seizoenen zijn waarin dat hoegenaamd niet lukt, neemt manager Spekenbrink erbij. Achttien renners zijn 23 jaar of jonger. Zij mogen voluit hun kans gaan om uit te maken wie de volgende Thymen Arensman wordt. Er is maar één echte kopman: de 32-jarige Romain Bardet, veel ouder dan zijn ploeggenoten. De Fransman volgde de besten in de Tour, hét doel waarop zijn seizoen wordt afgerekend.

VERRASSINGEN

Hier komen we plaats te kort. Er is Oscar Onley, een Schot die Mohoric en Vingegaard het vuur aan de schenen legde in de CRO Race. Sprinter Casper van Uden overleefde de winderige Scheldeprijs, waar Kristoff won. Van Uden eindigde er als vierde. Een veelwinnaar bij de jeugd die bij DSM meteen sprinter nummer één wordt: opvallend, want Dainese won vorig jaar nog een Girospurt. Laat je niet foppen door de babyface van Marco Brenner, Duitslands grootste talent. Brenner, naar eigen zeggen verliefd op Italiaanse koersen, wil eerder vroeg dan laat het podium halen van een grote ronde. Andreas Leknessund, een fractie ouder, heeft dezelfde ambitie.

ZWAKTES

Oudere renners ruilen voor jonge veulens is het beleid bij DSM. Dat jonge renners die zich in de kijker rijden meteen vertrekken, hoeft dan weer niet. Thymen Arensman is amper 23 en zijn glansprestaties in Giro en Vuelta tonen dat er nog veel meer in hem zit, en niet alleen als helper van Bardet. DSM kreeg maar voor één seizoen een WorldTourlicentie, terwijl drie jaar gebruikelijk is. De eerste berichten over financiële zorgen blijken niet te kloppen, een nakende fusie van sponsor DSM ligt aan de basis.

DOELEN

Een oude (Degenkolb) en een jonge kopman (Eekhoff) vallen de kasseien aan. Diezelfde jong-oudcombo wordt in de Tour ingevuld door Bardet en Leknessund. In de Giro zullen Harm Vanhoucke en Henri Vandenabeele hun kans krijgen, twee jonge Belgen. Het programma van spurters Van Uden, Dainese en Welsford is nog niet bekendgemaakt. In rittenkoersen valt er al eens een etappe uit de kast, maar in de klassiekers heeft DSM weinig wapens. In die koersen krijgen onervaren jongelingen kletsen.

TRANSFERS – IN

Patrick Bevin (Israel – Premier Tech), Matthew Dinham (belofte), Alexander Edmondson (Team BikeExchange-Jayco), Sean Flynn (belofte), Tobias Lund (belofte), Lorenzo Milesi (belofte), Oscar Onley (belofte), Max Poole (belofte), Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal)

OUT

Asbjørn Kragh Andersen (gestopt), Søren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), Nikias Arndt (Bahrain Victorious), Cees Bol (?), Nico Denz (Bora-Hansgrohe), Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team), Joris Nieuwenhuis (Baloise-Trek Lions), Casper Phillip Pedersen (Soudal – Quick-Step)